La revelación de Alcaraz sobre su musculosa que es furor en el US Open: "Cuando lo decidí pensé en..."

En 2021, un jovencísimo Carlos Alcaraz sorprendía a Stefanos Tsitsipas, el número 3 del mundo en ese entonces, y lo eliminaba del US Open. Desde entonces, el murciano subió como un cohete hasta ganar el Grand Slam estadounidense al año siguiente y llegar a lo más alto del ranking mundial. Desde entonces, Carlitos es comparado con Rafa Nadal y, en la actual edición de Flushing Meadows, el líder del circuito ATP llevó esos paralelismos del juego al nivel estético e hizo explotar las redes sociales.

Antes de su partido de segunda ronda, Alcaraz respondió a las preguntas sobre su indumentaria de juego. Al igual que en sus primeros certámenes, el español luce una musculosa que recuerda al look que solía vestir su compatriota en el US Open: "Cuando decidí ponerme camisetas sin mangas pensé en Rafa cuando se las puso. Ganó el US Open, ¿verdad?", reconoció.

La comparación estilística entre Alcaraz y Nadal.

En la misma línea, el campeón defensor de Nueva York agregó que se había quedado con la espina de no usar esa prenda en anteriores ediciones: "A veces me encanta jugar así. El año pasado tenía que haberlo hecho, pero no acabó siendo así", explicó.

Las novedades sobre la indumentaria de Alcaraz en el US Open no quedaron en su musculosa. Al igual que con otros grandes tenistas como Roger Federer y Nadal, Nike prepara una línea de ropa especial para Carlitos, la gran superestrella que tiene la marca de la pipa en el tenis mundial.

Este jueves, el murciano seguirá su camino en Flushing Meadows ante el sudafricano Lloyd Harris. El partido comenzará a las 20 horas y será en la cancha principal del US Open, la Arhtur Ashe.