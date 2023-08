Mago Oga: "Todos soñamos con ver a Gimnasia en Primera"

Van 47 minutos del segundo tiempo en el imponente Mario Alberto Kempes. Gimnasia y Esgrima de Mendoza empata 0 a 0 con el coloso Talleres de Córdoba en la final de vuelta para llegar a la Primera Nacional. Garín recibe un pase largo como extremo izquierdo y lo ve llegar a Sergio Oga casi como número nueve. La asistencia es perfecta como el control del 10, que amortigua el centro, le mete un sombrero al arquero Costa y de cachetada -con el revés del botín diestro- desata la gloria.

Nueve años después de un tanto histórico, el Mago rememora con nostalgia su vida en blanco y negro. El enganche llegó en silencio en 2013 y se metió de llenó en el corazón Baboso, que recuperó en su fútbol algo de ese paladar histórico. "Gimnasia fue el club más importante de mi carrera junto con Central Norte y el lugar donde me inicié", dice, nostálgico, a la distancia. Claro, en un nuevo aniversario Mensana, uno de los últimos ídolos del club dice presente.

El gol de su vida y uno de los históricos de Gimnasia, en el Kempes.

"Tengo muchos recuerdos muy fuertes, el primero cuando llegué. Sabía que estaba arribando a un equipo enorme que, por distintos motivos, no estaba pasando un buen momento y por suerte pudimos ascender ese mismo año", señala. La campaña a la que hace referencia Oga tiene tinte de inolvidable, principalmente, porque fue fundacional para empezar a ver al Gimnasia de otros tiempos reencontrándose con su enorme historia.

Oga con el plantel que llegó a la Primera Nacional.

Fueron dos ciclos en total, con 129 partidos y 24 goles con el boleto a la segunda categoría del fútbol argentino como su hito más fuerte. Por su fútbol y su forma de ser, se volvió rápidamente en un referente del vestuario y en un mimado del exigente público del Lobo: "Si bien no arrancamos de la mejor manera, por suerte pudimos enderezar el rumbo. ¿Qué te puedo decir del hincha? Solo palabras de agradecimiento. Me hicieron sentir cada día como uno más y me dieron muchísimo cariño".

A cinco años de su última vez, el Mago sigue a la distancia a un de los grandes amores de su vida y deja un fuerte deseo en voz alta: "Veo al equipo cada que vez que puedo. Va muy bien, con un plantel joven. Viene haciendo una gran campaña. Ojalá que se de lo que todos queremos: el ascenso para jugar en Primera, el lugar que el club merece".