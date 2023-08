La sorpresiva frase del entrenador de Djokovic sobre sus discusiones con el serbio: "La mitad de lo que dice no…”

La derrota ante Carlos Alcaraz en Wimbledon fue la última aparición de Novak Djokovic en el circuito hasta el momento. La tendencia de los últimos años vuelve a repetirse con el serbio, que elige muy precavidamente sus presencias en cada torneo de la ATP junto a su equipo liderado por Goran Ivanisevic. Precisamente, el entrenador de Nole dejó una sorprendente frase sobre su relación con el ganador de 23 Grand Slams.

El coach de uno de los mejores tres de la historia es un personaje muy atractivo para los micrófonos. En diálogo con el medio craota Sportske Novosti, el extenista dio detalles de lo que serán los próximos pasos a seguir del número dos del mundo: "Djokovic ha tenido un poco de descanso, pero ahora ya hemos empezado la preparación para la gira de Estados Unidos. La preparación ha empezado a finales de esta semana, empezó despacio poniéndose en forma y luego ya ha entrenado en las pistas de tenis. No sé cuándo exactamente, pero la próxima semana o a mediados de mes volará a Cincinnati para el Masters 1000", aseguró.

La relación de Djokovic e Ivanisevic comenzó en 2019 (EFE).

Claro, el serbio se salteó el Masters 1000 de Toronto y pasará directamente al certamen de la ciudad de Ohio. Esto le abrió las puertas a Alcaraz de sacar más puntos de diferencia y ganar otro trofeo importante de cara al US Open, el plato fuerte que queda de acá a fin de año.

Por otra parte, Ivanisevic reveló cómo es su vínculo con Djokovic y sorprendió con una fuerte frase: "¿Discusiones con él? Tonterías, no escucho la mitad de lo que dice. Son unas pistas muy grandes, la gente grita en la grada y no le puedes oír", señaló.

Ivanisevic junto a Djokovic en Wimbledon, donde ganó su único GS como jugador (EFE).

Desde que el coaching recibió el visto bueno de la ATP, las discusiones entre Nole y su coach se intensificaron a comparación de lo que eran antes. Esto es una norma en cada partido del balcánico, pero el campeón de Wimbledon 2001 le quitó importancia: "No me molesta, son emociones que tiene que sacar de alguna manera. Se dice constantemente ‘le ha gritado de nuevo, le ha gritado de nuevo’... Hemos hablado un millón de veces y no tengo problema con ello", sentenció.

"Yo también fui tenista, y a veces es difícil decir algo técnico en dos segundos. Lo que importa es que juegue tan bien como pueda", cerró Ivanisevic, que lleva cinco años al lado de Djokovic con muchísimos logros en el bolsillo.