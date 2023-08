La revelación de Facundo Farías sobre Messi y su golazo para vencer a New York: "Le pregunté con qué..."

Facundo Farías es uno de los refuerzos del Inter Miami para esta temporada. Aunque llegó con menos luces que Jordi ALba, Sergio Busquets y ni hablar de Lionel Messi, el futbolista argentino ya es una opción en la rotación del entrenador Gerardo Martino y es bien ponderado por el rosarino.

En sus primeros dos partidos pudo compartir cancha con Lionel Messi, sobre quien muestra una enorme admiración y así lo dejó en claro en el marco de una conferencia de prensa brindada por la MLS. "Tuvimos pocos entrenamientos y minutos en cancha juntos, pero siempre te explica dónde pararte y generar espacios para uno y para él. Hay que escucharlo y hacer lo que dice", contó el ex Colón sobre el crack rosarino.

"Todavía no caigo que estoy acá. Estoy todo el tiempo mirándolo y disfrutándolo. También a Sergio (Busquets) y a Jordi (Alba), que son jugadores increíbles”, agregó.

Facundo Farías sumó dos partidos en su nuevo equipo. Foto: Twitter del Inter Miami.

El futbolista de 20 años jugó con Messi frente a Cincinnati en la US Open Cup y contra New York Red Bulls por la MLS. En ese último partido, el 10 anotó un magnífico tanto tras otorgar un pase de antología a Cremaschi, quien se la devolvió para anotar sin el arquero. Sobre ese pase, Farías contó: “Le pregunté con qué le había pegado y se reía. Dijo que fue de tres dedos, fue increíble. Hasta en cámara lenta siempre como que tiene un segundo de más”.

Ya en entrevista con la señal ESPN, el joven contó que no tiene problemas para ubicarse en distintos sectores del campo de juego, si Martino lo necesita. "Me puedo adaptar a otras posiciones, a aprender otros movimientos y disfrutar a Messi porque no hay nada más lindo que aprender al lado del mejor del mundo", expresó.

Finalmente, aseguró qué necesita hacer para mantenerse en el equipo. "Mantener lo que me trajo hasta acá es lo que me va a permitir seguir creciendo y mejorar muchísimas cosas, pero mi forma de jugar no la voy a cambiar nunca, ni acá, en Colón o en cualquier otro lado", concluyó el refuerzo del Inter Miami.