La particular comparación entre Djokovic y Alcaraz de un tenista que enfrentó a ambos en grands slam

Alexandre Muller apenas duró una hora y 34 minutos de juego en el US Open. Eso se debe a que le tocó, en su debut, nada más y nada menos que a Novak Djokovic. El serbio lo superó con contundencia por 6-0, 6-2 y 6-3 en su regreso a la competición estadounidense, a la que se ausentó de las ediciones 2022 y 2021 por no querer vacunarse contra la COVID.

“Quizá estaba un poco en una nube, así que no pude jugar mi mejor tenis, pero intenté sacar mi juego. Lo cierto es que él se mostró realmente fuerte, además coincide con que yo tengo un juego que le conviene, ya que jugando desde el fondo él es mucho mejor que yo, además de en otros muchos aspectos”, sentenció el francés sobre Nole, que con la victoria regresará al puesto N°1 del ránking mundial.

El destino quiso que el francés no pudiera alcanzar los cuadros más exclusivos en los dos últimos grands slam, teniendo en cuenta que en el marco de la segunda ronda de Wimbledon le tocó enfrentar a Carlos Alcaraz. El español lo venció por 6-4, 7-6(2) y 6-3, en 2 horas y 33 minutos.

Alexander Muller. Foto: EFE

Basado en la experiencia de enfrentar a ambos y en la posibilidad de que sea en instancias similares, el francés realizó una comparación entre ambos tenistas que hoy dominan la escena y compiten para quedarse con el US Open, el último "grande" de la temporada.

En una entrevista concedida a L’Equipe, explicó: "Son dos tipos de juegos diferentes, lo he hablado muchas veces con mi entrenador, Gérard Solves. Le dije que contra Alcaraz sabía que él iba a marcar perfectamente cada jugada, que siempre lo intenta, por eso también comete ciertos errores, más que otros jugadores de arriba. Pero contra Novak (Djokovic) sentí una inferioridad escandalosa, pensaba que si él quería podría ganarme 6-0, 6-0 y 6-0. Es muy sólido, no da puntos gratis, a mí ese estilo se me vuelve muy complicado. Con Alcaraz tengo algo más de aire para ganar juegos, al menos para intentarlo”.