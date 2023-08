Un histórico de Vélez liquidó a Christian Bassedas tras la derrota con Independiente

Este domingo por la tarde Vélez Sarsfield cayó ante Independiente por 2-1 en condición de visitante y complicó su situación en la tabla anual de la Liga Profesional. Con su derrota ante el Rojo de Avellaneda, el Fortín quedó a dos puntos de Huracán, equipo que estaría perdiendo la categoría en este momento.

En este contexto, el mundo velezano puso el grito en el cielo luego de sentirse fuertemente perjudicados por el arbitraje de Fernando Rapallini, quien a costas del VAR sancionó penal para el dueño de casa en el último de juego. Christian Bassedas, director deportivo del club, criticó al arbitraje nacional y fue apuntado por un histórico jugador.

El Director deportivo de independiente , renunció ( Pablito ) el mismo que estaba en Velez, renuncia Bassedas , estás destrozando todo lo que alguna vez hicimos — Roberto Trotta (@Robertotrotta69) August 28, 2023

Se trata de Roberto Trotta, quien mediante las redes sociales le pidió la renuncia al dirigente de Vélez: "El Director deportivo de Independiente renunció (Pablito), el mismo que estaba en Vélez, renunciá Bassedas, estás destrozando todo lo que alguna vez hicimos".

¿Qué dijo Bassedas sobre el arbitraje?

El director deportivo de Vélez habló con el diario deportivo Olé y fue contundente: "Es muy difícil combatir la injusticia. Todo se define por un tipo que resuelve como quiere, sin objetividad... Yo me había quedado en la jugada de Valentín (Gómez), que quita bien, y ni me percaté de la maniobra de Cauteruccio. Ni él se dio cuenta de lo que inventó. Es más, creo que pierde el equilibrio, siquiera se tira buscando el foul. Acá el problema es que Rapallini inventó un penal en el último un minuto. Un regalo, un premio inmerecido para Independiente. Debería haber ido al VAR".

"No es la primera resolución extraña en contra: el penal que nos dan con Racing y vuelven atrás nadie sabe por qué; el que le cobran a Sarmiento que es una mancha; el que no nos dan con Barracas con el árbitro al lado... Existe la picardía, pero los árbitros tienen que saber un poco de fútbol: no se puede regalar penales porque sí. El VAR vino a corregir errores humanos, pero los que lo manejan no entienden nada de fútbol. Es inadmisible que no adviertan al árbitro para que vaya a verla. Entonces, cuando pasa algo como esto pensás '¿desde dónde lucha uno?'", sentenció Bassedas.