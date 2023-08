La sentencia de una gloria de Boca a horas del partido con Racing: "Si el equipo no mejora..."

El próximo miércoles, en el Cilindro de Avellaneda, Boca visitará a Racing en el marco del partido de vuelta de la Copa Libertadores. En la previa de lo que será el encuentro más importante del año para el Xeneize, quien alzó la voz fue Óscar Córdoba. El arquero campeón de la Copa Libertadores y Copa Intercontinental del 2000 manifestó su postura sobre el clásico que se avecina.

Para comenzar, el colombiano se refirió a las palabras de Chicho Serna, quien aseguró que ya miran de reojo al Manchester City (campeón de la Champions y que ya tiene su lugar asegurado en el Mundial de Clubes): "En la Copa Libertadores te vas a encontrar con equipos que están muy armados. Boca hizo un esfuerzo, pero hay unas diferencias nominales que hacen que si el equipo no mejora a la hora de ir a buscar al rival, va a estar complicado ir a jugar contra el City".

Córdoba ganó tres títulos internacionales y tres nacionales con la camiseta de Boca.

Ante la falta de gol de Boca en el partido de ida, Córdoba expresó: "Se cae por propio peso. De local tenés que marcar diferencia. Si Boca no saca la diferencia que se necesita, va a ser muy complicado. Te vas a encontrar con equipos muy potentes. No me disgustó el partido contra Racing, le faltó puntería.

Entendiendo cómo es Boca, deberían tener un partido parecido en cancha de Racing. Ahora hay que ver si estamos lo suficientemente certeros para cerrar la llave. Racing tuvo una buena performance en su última presentación", añadió el histórico arquero del Xeneize, ganador de seis títulos en la institución.

Para finalizar, conocedor del arco como ninguno, se refirió a Chiquito Romero: "Es un arquero de Selección, es bueno. Necesitaba recuperarse totalmente de sus dolencias. Es un arquero que ha demostrado. En los penales veo a un Chiquito más consolidado".