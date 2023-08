La honestidad brutal de un jugador de River tras el 5-1 a Barracas: "Me sorprendió cuando Demichelis me planteó..."

Tras varias semanas de golpes duros, River volvió a la victoria y lo hizo con una goleada ante Barracas. Aunque el 5-1 no es del todo fiel a lo que sucedió en el juego, Martín Demichelis pudo haber encontrado la respuesta a uno de sus mayores problemas: Santiago Simón ocupó el lateral derecho y lo hizo de buena manera, pese a la sorpresa que le generó su ubicación en el campo de juego.

Luego del triunfo ante su público, el juvenil de 21 años frenó su marcha al vestuario para hablar con la transmisión del partido y contó sus sensaciones tras jugar en una posición que no es la suya: "Jugué una sola vez ahí y en esta oportunidad tuve más tiempo de adaptación en la semana. Tuve más entrenamientos, así que me sentí muy cómodo", expresó.

Después de esa respuesta inicial, Simón, acostumbrado a jugar de mediocampista e incluso en el frente de ataque, aseguró que hasta a él mismo le llamó la atención el pedido del DT de jugar como lateral: "Cuando me lo planteó por primera vez, me sorprendió un poco. Él sabe que me siento más cómodo un más adelante", afirmó de forma muy sincera.

Por otra parte, el flamante marcador de punta agregó: "Pero la verdad es que no tengo problema en ocupar otra posición, siempre y cuando el equipo me necesite. Obviamente, si es para jugar, lo hago en cualquier lugar que me toque".

"Él me explicó que capaz le podía dar soluciones en esta posición y nada, en la semana fui practicando y cada vez me fui sintiendo más cómodo", concluyó Simón, que no había tenido tantos minutos en el ciclo Demichelis hasta el momento. Tal vez, este cambio de posición pueda revertir esa falta de protagonismo en River.