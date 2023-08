Gimnasia cierra el fin de semana mendocino buscando el reducido

El fin de semana de los mendocinos viene siendo bastante positivo: con las victorias de Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú, la única manchita fue la caída en San Luis de Huracán Las Heras por el Federal A. Gimnasia intentará terminarlo de la mejor manera en el partido que jugará esta noche en Floresta ante All Boys desde las 21.20 en el cierre de la fecha.

El objetivo del Lobo es regresar a la zona de Reducido de la zona A de la Primera Nacional, algo que ocurrirá si logra los tres puntos en el compromiso de hoy. Sin empata, también se meterá octavo, desplazando de ese lugar a Estudiantes de Río Cuarto por tener mejor diferencia de gol (menos 1 contra más 8).

Por supuesto que el equipo no está confirmado pero tendría el regreso de Maximiliano Padilla tras recuperarse de su lesión que lo marginó de los últimos partidos. La gran duda pasa por el capitán Lucas Villarruel, quien viajó pero no está al 100%. Si no llega, su lugar será para Ignacio Antonio. La otra baja sensible es la de Nicolás Romano, en su lugar ingresaría Puch.

El once para el duelo de esta noche tendría a Brian Olivera; Facundo Nadalin, Rodrigo Caseres, Maximiliano Padilla y Matías Recalde, Santiago López, Ignacio Antonio, Rodrigo Castro, Matías Nouet, Agustín Herrera y Puch.