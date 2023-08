Hay video: Benedetto le tiró una trompada a Nahuel Gallardo en el final caliente

Darío Benedetto no levanta cabeza. Tras ingresar apenas dos minutos ante Racing, el Pipa tenía una buena chance de hacer dudar a Jorge Almirón de cara a la revancha del miércoles. Pese a jugar los 90 minutos, el delantero no pesó en el juego ante Sarmiento de Junín y, para colmo de males, erró un penal que hubiese sido el empate para Boca. Como si todo eso fuera poco, el 9 no le escapó al tumulto que se armó al final y una cámara captó su intento de pegarle a Nahuel Gallardo.

Una vez consumada la derrota del Xeneize, el hijo del ídolo de River protagonizó un duelo con Lucas Blondel que desató una pelea a empujones multitudinaria en Junín. En primera instancia, las cámaras de la transmisión no agarraron la genésis del conflicto, pero quedó claro que tanto el defensor de Sarmiento como el de Boca fueron expulsados por Silvio Trucco.

No obstante, una toma alternativa de Sportscenter capturó el momento en el que Benedetto intentó pegarle a Gallardo. Lejos de ayudar a separar a su compañero, el Pipa estuvo a nada de llevar la situación a otro nivel de violencia.

A su vez, la intervención de Marcelo Weigandt no fue muy pacífica tampoco. El defensor, que esta tarde fue suplente, saltó por detrás del hijo del Muñeco y no quedó muy clara cuál fue su intención, pero logró separar el cruce entre Blondel, Benedetto y el exjugador de River.

Cuando el lateral derecho de Boca buscó una explicación con Trucco, el árbitro lo culpó de ser el instigador del conflicto. A raíz de esto, Benedetto lo sacó y dejó una fuerte frase: "Dejalo, es limitado, es limitado", disparó.