La durísima crítica de Xavi a Rubiales tras ser suspendido por la FIFA: “Me parece totalmente…”

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sigue en el centro de la escena del fútbol mundial, luego de haber sido acusado de haber besado a la futbolista Jenni Hermoso sin su consentimiento, en el marco de la entrega de medallas en la final de la Copa Mundial femenina.

El que habló este sábado es el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, quien brindó su tradicional conferencia de prensa previo a un encuentro, en este caso como visitante del Villareal por la liga española. El exfutbolista quiso dar su apoyo a las jugadoras, que apoyaron a su compañera en la denuncia y hasta anunciaron una renuncia a la Selección si el dirigente permanecía en su cargo.

"Quiero dar todo mi apoyo incondicional a Jenni (Hermoso) y a las jugadoras de fútbol femenino por lo que están viviendo en estos momentos y en segundo lugar condenar la conducta del presidente de la Federación Española de Fútbol, que me parece totalmente inaceptable e intolerable", declaró el técnico culé.

"No entro en si hay que cesarlo. He sido claro y contundente. Intento ser sincero y honesto. Hay que apoyar a Jenni y las jugadoras. Cada uno es libre de opinar o de no opinar. He sido claro a título personal. Nos tenemos que posicionar por ellas, y así lo he dicho. El club hizo el comunicado", agregó luego.

EL futbolista, luego se mostró triste porque no se hable del logro de ser campeonas del mundo, y si del episodio de Rubiales. "La pena es que no hablemos de Alexia, Aitana, Cata Coll o sus barreras para ser campeonas del mundo. Vamos a tratar de unir, soy una persona de consenso. Y me gusta hablar de fútbol y lo bien que lo han hecho", señaló, sobre algunas de las jugadoras de Barcelona que integran el equipo.

El club catalán había señalado en el comunicado que la actitud del dirigente fue: "totalmente impropia y desafortunada". Hoy se conoció que la FIFA firmó la "suspensión provisional" de Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional.