El contundente mensaje de Felipe Melo a los hinchas de River: "Me..."

Felipe Melo es uno de los mediocampistas más polémicos del fútbol brasileño. El actual jugador del Fluminense es un reconocido hincha de Boca y, como era de esperarse, vivió de una manera particular los cruces de su equipo con River en el marco de la Copa Libertadores, donde ambos compartieron el Grupo D.

En el primero de los partidos, disputados en el Maracaná, el Flu ganó 5-1 y lo celebró con diferentes posteos en las redes sociales. Uno de ellos era del carioca, quien se mostró realizando un conteo del uno al cinco y posteriormente riéndose mientras se retiraba de escena.

La señas de Felipe Melo en el Más Monumental.

En el segundo encuentro de la fase de grupos, en el Más Monumental, Felipe Melo no contó con la misma suerte. Fue recibido de manera hostil por los hinchas de River, quienes reprobaban cada una de sus intervenciones. Tras la derrota, antes de encaminarse a los vestuarios, el exjugador de la Selección de Brasil realizó polémicos gestos a las tribunas.

En las últimas horas, a poco menos de tres meses de aquel triunfo del Millonario en condición de local, se conoció que el mediocampista firmó un acuerdo con la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires y se disculpó públicamente por los gestos que realizó aquella noche del 7 de junio.

A través de un video, Felipe Melo se disculpó por lo sucedido: "Me gustaría dejar en claro muy bien que yo desconocía que mi actitud configuraba una contravención en la República Argentina y por eso me gustaría pedir disculpas a todas las personas que se sintieron de cierta forma ofendidas por lo que pasó".

"Yo no sabía y una vez más pido disculpas. Yo no he tenido ninguna intención de perjudicar o molestar a nadie y a ningún amante del fútbol, que es un deporte tan lindo. Entonces les dejo acá mi pedido de disculpas y una vez más refuerzo la importancia que tengamos mucha paz y mucho respeto entre nosotros. Fuerte abrazo a todos. Estamos juntos", sentenció el hombre del Flu.

La intervención de la Fiscalía en el caso

El hecho fue calificado por la fiscal Celsa Ramírez como constitutivo de la contravención consistente en incitar al desorden en ocasión de un espectáculo masivo prevista y reprimida en el artículo 119 del Código Contravencional. La Fiscalía determinó que el jugador incitó al desorden "toda vez que, mientras se dirigía hacia el vestuario, realizó gestos con ambos brazos simulando una gallina hacia la tribuna local".

Felipe Melo deberá cumplir con las siguientes pautas de conducta por el término de tres meses: