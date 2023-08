Revelan el video de la reacción de Benedetto al entrar a jugar un minuto ante Racing

El partido entre Boca y Racing, que tuvo lugar el pasado miércoles en la Bombonera, dejó diferentes momentos para analizar. Uno de ellos, sin lugar a dudas, fue el ingreso de Darío Benedetto cuando apenas faltaban un puñado de segundos para la finalización del encuentro.

Luego de que Pol Fernández realizara una seña al banco de suplentes, Jorge Almirón dispuso que en el cuarto minuto de adición (de los cinco que había dado el árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio), ingresara el Pipa al campo de juego. En este contexto, se conoció un video que muestra lo que fue la escasa actuación del atacante.

En la pantalla de ESPN, mientras analizaban lo sucedido en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, mostraron las reacciones de Benedetto. El delantero de Boca, que se mostró inexpresivo tras ser llamado por el DT, saltó al campo de juego tras la salida del capitán del equipo.

En el tiempo que estuvo no alcanzó a tocar la pelota, ya que el tiro libre del Xeneize culminó en las manos del arquero de Racing. Sobre el final las imágenes muestran al Pipa saludándose con sus compañeros ante de emprender su camino rumbo a los camarines.

En conferencia de prensa, Jorge Almirón fue consultado por su particular decisión en el clásico ante la Academia: "Pol ya no podía correr, por eso puse a Benedetto, a ver si en la última jugada podía venir el gol. Vi que el equipo no estaba mal y por eso decidí que no ingrese antes, pero puede jugar en la vuelta tranquilamente".