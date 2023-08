Las contundentes reacciones de varias futbolistas en Twitter a las declaraciones de Luis Rubiales: "¡Se acabó!"

"Ha llegado el momento de decir algo. ¿Creen ustedes que es motivo para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Es tan grave para que yo me vaya? ¡No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir...!", fueron las palabras con las que Luis Rubiales sorprendió al mundo.

Cuando se esperaba que renunciara luego del escándalo que se generó tras su beso en la boca a Jenni Hermoso y otras actitudes repudiables en plena coronación de la Selección de España en el Mundial Femenino 2023, el directivo dejó clara su postura de no dar un paso al costado en su ejercicio como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

En este contexto, como era de esperarse, las redes sociales estallaron contra el español de 46 años. Una de las que se expresó fue la futbolista Alexia Putellas, quien salió en defensa de su compañera: "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo, compañera Jenny Hermoso".

La futbolista del Barcelona, ganadora de dos Balones de Oro y un premio The Best de la FIFA, no fue la única que manifestó su descontento. Diferentes futbolistas apuntaron contra Luis Rubiales, sus gestos y sus declaraciones con respecto a la situación.

Aitana Bonmatí, la mejor jugadora del Mundial, declaró: "Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo, compañera". Por su parte Caroline Graham Hansen, jugadora del club culé, escribió: "¡Jenni Hermoso, contigo! Todo esto son mentiras. Todos vemos lo que realmente pasó".

La arquera Cata Coll, en tanto, se lamentó: "Qué pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… ¡se acabó! Contigo a muerte Jenni Hermoso". Ana-Maria Crnogorcevic, futbolista de la Selección suiza se expresó en redes: "Estoy flipando… se acabó, que le jodan a esa mierda, que le jodan a las mentiras. Esto es de locos. Contigo, Jenni, siempre".

Iker Casillas, campeón del mundo en 2010, escribió "Vergüenza ajena" cuando terminó de hablar Rubiales. Por su parte, Borja Iglesias, delantero del equipo masculino del Betis, directamente comunicó su decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien. "Estoy triste y decepcionado. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera", sentenció.