La impactante medida de las jugadoras de España tras el escándalo con Rubiales y Jenni Hermoso

Sigue el escándalo iniciado en la final de la Copa del Mundo femenina, cuando el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, besó en plena entrega de medallas a la futbolista Jenni Hermoso. Luego del repudio generalizado y del frustrado intento de aclarar la situación para el dirigente, ahora las futbolistas tomaron cartas en el asunto y comunicaron una importante decisión.

Las 23 jugadoras que se proclamaron campeonas del Mundial femenino de FIFA en Australia y Nueva Zelanda, más otras tantas que apoyaron el comunicado, totalizando unas ochenta jugadoras, mostraron su repudio en un mensaje difundido por FutPro, la asociación que nuclea a las futbolista española.

Además, confirmaron que todas ellas, incluida la damnificada Jenni Hermoso, no serán parte de las convocatorias de la Selección en el futuro, mientras tanto Rubiales siga siendo el máximo responsable del fútbol español. La medida fue definida en la Asamblea General Extraordinaria celebrada este viernes.

uD83DuDEA8 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

Las futbolistas que firman el comunicado son las 23 campeonas del mundo: Jennifer Hermoso, Alèxia Putellas, Misa Rodríguez, Irene Paredes, Ona Batlle, Mariona Caldentey, Teresa Abelleira, María Pérez, Cata Coll, Aitana Bonmati, Laia Codina, Claudia Zornoza, Oihane Hernández, Rocío Gálvez, Irene Guerrero, Alba Redondo, Athenea del Castillo, Eva Navarro, Enith Salón, Ivana Andrés, Olga Carmona, Esther González y Salma Paralluelo.

Por su parte, la propia jugadora damnificada también se expresó este viernes en las redes sociales, aclarando que bajo ningún concepto hubo consentimiento en el beso, como lo sugirió Rubiales, y pidió que se tomen cartas en el asunto. "Si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir con los múltiples procesos legales en curso me siento obligada a denunciar que las palabras de Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que el mismo ha generado", denunció.

"La situación me provocó un shock por el contexto de celebración, y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte", sentenció.