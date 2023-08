El particular reclamo de Riquelme a la fiscal que allanó la casa del hermano: "Que le devuelva a mi sobrina la..."

Juan Román Riquelme volvió a enfrentar las cámaras de televisión, en la previa al duelo en el que Boca enfrentará como visitante a Sarmiento en la fecha 2 de la Copa de la Liga, pero con la vista puesta en lo que será la vuelta por Copa Libertadores ante Racing. Todo esto, en un año político en el club que tendrá elecciones en diciembre, al que el exjugador irónicamente definió como "divertido".

En este contexto, a Riquelme le preguntaron por esa calificación que realizó en algún momento, cuando la fiscal Celsa Ramírez inhabilitó la tercera bandeja Sur de la Bombonera por "riesgo edilicio". Para responder, y fiel a su estilo, primero decidió hacer un minibalance de su gestión: "Durante los últimos 3 años y medio, el club fue mejor de lo que imaginé. Lo que yo soñaba estando en mi casa pasó en tres años y medio. Quería que los entrenadores del club sean exjugadores, que el primer equipo también tenga uno, lo logramos. Debutaron muchísimos chicos y lo han hecho bien. Quiere decir que se está haciendo un trabajo impresionante y eso es una maravilla".

Sin embargo, consultado por los recientes allanamientos que se dieron tanto en las oficinas de Casa Amarilla como en la casa de su hermano Cristian, ordenados por la misma fiscal en el marco de una causa que investiga asociación ilícita y defraudación al club por venta ilegal de entradas, el vicepresidente de Boca remarcó: "Mi sensación es que la gente ya tiene claro lo que pasa, que todos los bosteros sienten que esta señora (por la fiscal) por ahí tiene un problema con todos los hinchas de Boca".

Luego, ya de lleno con lo sucedido en casa de su hermano, Riquelme aprovechó para hacerle un particular reclamo a la fiscal: "Esta persona mandó a declarar a mi hijo durante la pandemia (N de la R: por supuesto incumplimiento del aislamiento preventivo que regía en ese momento). Esto ya es un tema mío. Tiene un problema contra los Riquelme. Después mandó a allanar la casa de mi hermano. Con todo el respeto que se merece, yo lo que le tengo que pedir es que devuelva la computadora que se llevó de mi hermano, porque es de su hija de tres años, que la usa para mirar videitos, para bailar. La nena está aburrida en la casa. Yo no sé si esta señora tiene hijos, pero si los tiene, que lo entienda y le devuelva la computadora. La nena, pobre, no tiene con qué jugar".

Por último, señaló al respecto: "Después, los bosteros tenemos claro que tiene un problema con nuestra cancha, con nuestros hinchas. Porque algo siempre anda buscando. Pero las cosas hablan por sí solas".

"¿Si será un año divertido? Para mí si. Me van a ensuciar por todos lados. Me lo hicieron como jugador. Pero el tiempo pone las cosas en su lugar. Yo soy una persona normal de Don Torcuato, que Boca es mi vida y que no soy ni borracho, ni drogadicto, ni timbero. No me pueden acusar de nada, porque hubiesen dicho de todo. Tengo solo dos vicios: tomar mate y comer asado", cerró en charla con Líbero, el programa de TyC Sports.