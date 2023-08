La historia de Agustín Creevy, el emblema de esta generación de Los Pumas

El próximo 8 de septiembre comenzará el Mundial de rugby 2023, que se llevará a cabo en Francia. En la décima edición de la William Webb Ellis Cup, 20 países buscarán quedarse con la gloria. Entre ellos, el seleccionado argentino, Los Pumas, que forman parte del Grupo D, junto con Inglaterra, Japón, Samoa y Chile.

Michael Cheika, entrenador del elenco nacional, definió la lista de 33 jugadores para afrontar el sueño mundialista. La delegación ya está en Portugal para preparar el último amistoso antes del certamen más importante del deporte. Los Pumas jugarán ante España el sábado 26 de agosto, en el Estadio Cívitas Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid. Al plantel argentino se sumó como invitado Tomás Albornoz, quien no fue incluido en la nómina, pero que viajó con el grupo a la gira europea.

Entre los 33 convocados por el head coach australiano, se encuentra Agustin Creevy, que junto a Nicolás Sánchez, tendrán su cuarta experiencia en un Mundial. Ambos estuvieron presentes en Nueva Zelanda 2011, Inglaterra 2015, Japón 2019 y ahora en Francia 2023. Así, se convierten en los jugadores argentinos con mayor cantidad de Copas del Mundo disputadas, junto con Agustín Pichot, Felipe Contepomi, Mario Ledesma, Juan Manuel Leguizamón, Martín Scelzo y Pedro Sporleder, también con 4.

Para Creevy, este es un logro más en su extensa y consagrada carrera. El hooker formado en el Club San Luis había llegado a la impresionante cifra de 100 partidos con la camiseta de Los Pumas, el pasado 5 de agosto, en el amistoso ante los Springboks. Una marca impensada hace algunos años atrás, pero que a 18 años de su debut en el seleccionado mayor, el platense pudo alcanzar. Por otro lado, en Francia, Creevy podría romper un nuevo récord nacional, el de mayor cantidad de encuentros mundialistas. Actualmente tiene 15 caps, y por encima se encuentran Mario Ledesma, con 18, Felipe Contepomi, con 17, y Juan Martín Fernández Lobbe, con 16. Para superar este registro, debería participar en al menos cuatro juegos en este torneo.

Agustín Creevy es uno de los símbolos del rugby argentino, y en los últimos años se convirtió en un emblema. Con 38 años, es el jugador más veterano del plantel de Los Pumas. Actualmente no es titular, en su puesto se encuentra Julián Montoya, el capitán del cuadro Albiceleste, pero el platense aporta su cuota de liderazgo desde otro lado. Entre los 33 representantes del seleccionado nacional, se presenta una interesante mezcla entre experiencia y juventud. 14 jugadores tendrán su primera experiencia en un Mundial. Está claro que no se quiere repetir la pronta eliminación del Mundial pasado, en el que se cuestionó puertas adentro la inexperiencia del staff y el rol de los líderes.

Agustín Creevy. (Foto: MDZ)

Después de la Copa del Mundo de Japón 2019, Agustín Creevy estuvo un tiempo fuera del seleccionado. Por decisión de Mario Ledesma, el entonces entrenador, el hooker no fue convocado a las giras y torneos. El Bocha explicaba que su idea era darle el espacio a otros jugadores en su puesto, mientras Creevy se destacaba en el rugby inglés. Fue bajo el mandato de Michael Cheika, en julio de 2022, que el ex San Luis fue tenido en cuenta de nuevo. Desde entonces, ya suplente del capitán Julián Montoya, reforzó su rol como referente, principalmente fuera de la cancha.

Si bien Agustín Creevy no pelea por un lugar en el XV de Los Pumas, en las últimas temporadas en Inglaterra demostró que se mantiene en un alto nivel. En sus tres campañas con London Irish, disputó 68 encuentros, en los que anotó 28 tries. Luego de que el conjunto los Exiles haya sido suspendido por no haber podido pagar los sueldos que debía, Creevy fue contratado por Sale Sharks, último subcampeón de la Premiership. Así, a sus 38 años, seguirá una temporada más en el rugby de élite.

Después de la generación que consiguió la Medalla de Bronce en Francia 2007, la segunda mejor participación argentina se dio en 2015, bajo el liderazgo de Agustín Creevy. En el Mundial de este año, ya en sus últimos capítulos con el seleccionado, el histórico hooker buscará aportar lo suyo en un rol más secundario, pero no menos importante para el seleccionado nacional.

*Marco Nigro, periodista de RugBeat.

Instagram: @rugbeat_

Canal de YouTube: RugBeat