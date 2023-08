La fuerte nueva denuncia de acoso contra el presidente de la federación española que besó a la futbolista

En medio de la alegría total para España y su fútbol, mientras las autoridades les entregaban la medalla a sus futbolistas tras salir campeonas del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, un episodio llamó demasiado la atención, por repudiable. El protagonista fue el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

El hombre era uno de los responsables de la entrega de medallas. Cuando fue el turno de recibirla por parte de Jenni Hermoso, una de las figuras del equipo, Rubiales la abrazó y luego la tomó de la cabeza y le dio un beso en la boca.

Tras el repudio inicial y el escándalo iniciado, Rubiales salió a intentar aclarar lo sucedido: "Seguramente me he equivocado. Lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes". Lo cierto es que ahora se pide su dimisión y la misma FIFA ya le inició un procedimiento disciplinario.

En este contexto, este jueves salió a hablar otra presunta víctima de las actitudes acosadoras por parte del dirigente de fútbol. Se trata de Tamara Ramos, exdirectora de marketing de la AFE, quien expresó: "Sufrí humillaciones, golpes (puñetazos sobre la mesa), palabras que no puedo repetir. Fue una barbaridad y duró mucho tiempo", señaló.

Luego, agregó: "Lo que está pasando no me sorprende, lo conozco y lo he sufrido. Me decía delante de otras personas: 'Venga, que tú has venido aquí a ponerte de rodillas' o '¿de qué color llevas hoy la ropa interior? Ahora, con todo lo que ha pasado, es más fácil que me crean".