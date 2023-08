El presente de Gimnasia y la particular autocrítica de su arquero: "No podemos conformarnos con jugar bien sólo de local"

Gimnasia y Esgrima consiguió un nuevo triunfo de local ante Estudiantes de Río Cuarto el pasado lunes, que le permitió meterse nuevamete en zona de clasificación al reducido a falta de 8 fechas para el final de esta etapa de la Primera Nacional. Ahora, se prepara para salir de casa y afrontar el encuentro ante All Boys, que se disputará el próximo lunes en Floresta.

Justamente los partidos de visitante han sido la piedra en el zapato del equipo de Joaquín Sastre. Desde el comienzo del torneo al Lobo le costó sumar afuera y esa particularidad fue uno de los temas de conversación con Brian Olivera, quien habló con Una de Más, por MDZ Radio.

"Nos falta sumar de visitante. Nosotros perdimos un sólo partido de local, pero de visitante hemos ganado poco y no hemos sumado mucho. No podemos conformarnos solamente con jugar bien de local y después de visitante no hacer lo mismo. Tenemos esa cuota pendiente", expresó el arquero mensana, que fue la figura excluyente en el partido ante los cordobeses.

A propósito de ese juego, Olivera expresó: "No se jugó como lo veníamos haciendo de local, pero tampoco se jugó mal. Fue un partido muy duro, con un rival complicado y que te lleva a cometer errores. La verdad que no vi tan mal al equipo, sólo fueron esas tres atajadas que metí y una más al final. Lo controlamos bastante bien, es verdad que nos metimos muy atrás, pero el contrario también juega y uno siempre tiene miedo a quedarte sin nada y por eso retrocede".

Respecto a sus intervenciones en el final del partido, manifestó: "La segunda del Tanque Luis Silba fue la más difícil, la que me abro de piernas, porque no me dio tiempo a levantarme rápido y utilicé ese recurso que fue el que me permitió la distancia. Me la tuve que jugar por abrirme de piernas de esa manera".

El Lobo venció a Estudiantes de Río Cuarto con un gol de Nico Romano el pasado lunes.

Al mismo tiempo, Olivera intentó encontrar una explicación a los errores puntuales que han cometido y debido a los cuales han perdido algunos puntos claves fuera de Mendoza. "Son siempre partidos cerrados y capaz no somos vivos o inteligentes. No podemos ir a ganar, o jugar palo a palo con algunos equipos de visitante, porque ellos están buscando sumar puntos. Me parece que tenemos que ser más inteligentes e ir a buscar algún punto y pegar en el momento indicado", lanzó el arquero cordobés.

"Nosotros estamos donde estamos por el grupo, el técnico, todo… no tenemos un jugador que te saque de encima dos o tres hombres y te haga un gol. No tenemos un Alex Arce que tiene una y te la manda a guardar y te hace dos o tres goles por partido. Nosotros siempre humildes y peleando", analizó, además, en línea con el discurso de los referentes del plantel desde que comenzó el torneo.

Por otro lado, Olivera hizo referencia a la cantidad de futbolistas que han tenido que conformar la dupla de centrales y cómo le afecta directamente a él y dijo: "La verdad que se han lesionado bastante los centrales, o por cinco amarillas o por expulsiones han tenido la oportunidad todos. Yo me siento seguro con la mayoría, con todos, porque vienen entrenando al 100 por ciento, y todos tiramos para el mismo lado. Estoy tranquilo, confío mucho en los centrales que hay. Cada central tiene su punto fuerte y tengo que estar atento de acuerdo a las características de cada uno".

En la previa del choque con el Albo, el arquero expresó que será un "partido duro porque quedan muy pocas fechas. Ellos pelean para entrar al reducido también y nosotros no podemos regalar nada". Y agregó: "Tenemos que ir a buscar algo así venimos después de local y dejamos los tres puntos en casa. Creo que puede ser un partido así, cerrado, como siempre fueron de visitante, como contra Defensores de Belgrano, que fue un partido malo, chato, y por una equivocación de nosotros nos quedamos con las manos vacías. Vamos a tener que ser más inteligentes para traernos algo".