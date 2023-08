El ¿palito? de Almirón a la postura defensiva de Racing en la Bombonera: "Nosotros como equipo grande no vamos a..."

Los cuartos de final de la Copa Libertadores se juegan pensando en que duran 180 minutos. Eso lo tenía en claro Fernando Gago en Racing, quien ante la superioridad de Boca en la Bombonera no dudó en jugar un partido para no ser lastimado y tener la posibilidad de, ya en el Cilindro de Avellaneda, imponer condiciones para llevarse la serie. En conferencia de prensa, el entrenador de Boca, Jorge Almirón, se refirió al partido, a la postura de su rival en la Bombonera e hizo un análisis de cómo piensa encarar la vuelta.

En primer lugar analizó el rendimiento de sus futbolistas. "Arriesgamos, jugamos mano a mano con espacios amplios, tuvimos las situaciones más claras, todo fue nuestro". Mientras lo elogiaba, sin embargo, contó cuál fue la falencia del equipo: "Ganamos todos los duelos, les cortamos los circuitos, le quitamos la iniciativa, ellos tenían que jugar al pelotazo. Sólo nos faltó el gol, es la realidad".

Lo cierto es que el empate en cero no fue suficiente para los dirigidos por Almirón, que ahora deberán salir a buscar una victoria como visitante. Para eso, el DT tiene bien en claro cuál debe ser la conducta de sus dirigidos, que no será -según pareció dejar en claro- la que asumió Racing para jugar en la Bombonera. "Ellos van a estar obligados, pero nosotros, como equipo grande, vamos a salir a jugar de igual a igual, no vamos a especular”, soltó. ¿Palito para la Academia?

Jorge Almirón. Foto: archivo.

Sin embargo, luego reconoció que no cree que su rival haya especulado como visitante, y le atribuyó esa superioridad a los méritos de Boca. "Al rival lo conocemos, no especula. Lo que pasó fue que le quitamos toda la iniciativa del juego y los obligamos a jugar así. Los dominamos. Pero no pudimos hacer el gol. Igualmente, la serie está abierta", expresó.

Finalmente, el entrenador se mostró esperanzado con pasar de fase y hasta dejó un mensaje optimista: "En estas instancias es importante sacar una ventaja de local, pero el equipo salió fortalecido. Esa es mi sensación: estamos fuertes para la revancha. Tenemos recambio, buenos jugadores. Iremos a una cancha compleja, pero tenemos futbolistas acostumbrados a esta clase de partidos y también para ellos va a ser difícil".