La "fanfarroneada" de Caruso Lombardi sobre Tevez en Independiente: "Salvarlo del descenso es una..."

La llegada de Carlos Tevez a Independiente sacudió al fútbol argentino. Más allá de su enorme figura como jugador, el Apache apenas tuvo un paso como DT y ahora estará frente a la dificil misión de salvar al Rojo del segundo descenso de su historia. En este contexto, varios se preguntaron por qué no eligieron a un entrenador más experimentado en la lucha por mantener la categoría y Ricardo Caruso Lombardi, un experto en la materia, salió a opinar con los tapones de punta y dejó una desopilante frase sobre la situación que atraviesa el club de Avellaneda.

En diálogo con el programa Acá hay buen fútbol de radio La Red, Caruso Lombardi se refirió al momento que atraviesa Independiente y desdramatizó su pelea en la parte baja: "Para mí salvar a Independiente es como tomar un mate a las 9 de la mañana. Once descensos seguidos pelee, me salve en diez. Para mi es una joda. Salvar a Independiente es una risa, porque ya ganas dos partidos y nada más. Por lo menos, hay seis equipos que son menos que Independiente", sentenció.

Tevez debutará como DT de Independiente ante Vélez.

Además, volvió a hacer referencia a Chiqui Tapia, con quien ya había sido lapidario en anteriores oportunidades: "Aparte, no lo van a dejar irse. Dirigirlo hubiera sido un placer, mucho más fácil que otros momentos en otros clubes. Están haciendo toda una novela que no tiene sentido, no está tan grave como todo el mundo quiere. No me muero de locura por dirigir, tengo 30 años de trayectoria y no hay un equipo que no me quiera, no es casualidad", añadió.

Caruso Lombardi en su paso por Racing.

Tras la contratación del exdelantero en Rosario Central, el polémico DT encendió el debate al decir que Tevez no tenía la licencia de entrenador que exige la AFA y aseguró que el ex Boca dirigía solo por su amistad con Chiqui Tapia. Un año después, Caruso volvió a la carga y apuntó contra el mandamás de la AFA: "Los dirigentes eligen a quien quieren. Hay momentos difíciles de los clubes que no hay que machacar con eso. Si nos ponemos a pensar, en el fútbol argentino manejan todo los dirigentes. Tienen un técnico y lo ponen. Tuvo mucho que ver el presidente (Chiqui Tapia), que sube y baja pulgares", expresó.

Lejos de guardarse las cosas, el entrenador que salvó del descenso a Racing, San Lorenzo y tantos otros equipos le agregó más leña al fuego: "Él me baja de los clubes. Hace tres años me viene haciendo la guerra. Si no me deja dirigir, que no me deje. La gente sé que me quiere. Él promete ayudar a muchos equipos y no creo que esta sea la excepción. Lo fui a buscar a la AFA y se me escapó por la puerta de emergencia, no sé qué pasó. No es casualidad lo que pasa en el fútbol argentino, es todo premeditado. No hay nada limpio. No se van a ir los equipos que ellos no quieren. Va a caer el que menos fuerza tenga", aseguró en un tono casi de denuncia.