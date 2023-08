Kempes le pidió perdón a Messi tras sus duras palabras: “Me pasé y le cayó mal”

Pasaron nueve meses del debut de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Aquel partido, disputado en el estadio Lusail, fue una de las grandes sorpresa que arrojó la máxima cita mundialista. La Albiceleste cayó ante Arabia Saudita luego de haber comenzado ganando de la mano de Lionel Messi.

Luego del partido, los fanáticos se vieron sacudidos por la noticia. El equipo de Lionel Scaloni cortó una racha de 36 partidos y muchos mostraron su descontento con la situación. Uno de los que alzó la voz fue Mario Alberto Kempes, quien dejó clara su postura en Radio 95.1 Pulso.

Messi convirtió un gol en la derrota ante Arabia Saudita.

"No aparecieron las grandes figuras de Argentina", expresó el campeón del Mundial de Argentina 1978. Posteriormente el goleador de aquella edición mundialista trató de "cancheritos" a los futbolistas que se quedaron con las manos vacías en el debut del Grupo C ante el elenco árabe.

Como consecuencia, en las últimas horas Kempes aprovechó para dar su descargo sobre la situación: "Me agarraron caliente. Subí al colectivo y justo me llaman por teléfono. Cuando me llaman por télefono, como hincha de la Selección, quizá me pasé en esas declaraciones y a raíz de eso yo creo que, no sé si es solamente Messi o el resto, pero se ve que le cayó mal".

"Y quiero perdir perdón porque, bueno, como hincha, como argentino, con toda la ilusión que uno tiene, me pasé y yo creo que de ahí en más esa idea que tiene Leo de mi persona no fue la que en ese momento me salió del alma, pero bueno, son cosas que pasan", añadió el Matador.

Para finalizar, Kempes reconoció que todavía no ha podido coincidir con Messi para disculparse en persona: "No he podido. Ojalá se dé en algún momento".