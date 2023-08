Atención, Los Pumas: otro golpazo para Inglaterra antes del choque por el Mundial ante Argentina

El tercera línea del seleccionado inglés de rugby, Billy Vunipola, fue suspendido hoy por tres partidos por un comité disciplinario independiente, tras su expulsión el pasado sábado en un test-match con Irlanda, y no jugará ante Los Pumas el 9 de septiembre próximo en el Mundial de Francia.

Vunipola se agrega al suspendido capitán del equipo inglés Owen Farrell, quien fue sancionado con cuatro fechas por la World Rugby, según recordó RMC. Farrell cumplió uno de esos partidos el sábado ante Irlanda, pero se perderá los cruces ante Fiji en Londres (amistoso) y fundamentalmente los del Mundial ante Argentina y Japón, respectivamente.

En cuanto a Vunipola, que primero fue amonestado y luego expulsado por una falta peligrosa ante Irlanda, aunque recién hoy se formalizó la decisión, se perderá los próximos tres partidos ante Fiji antes del Mundial, en Londres, y luego los dos primeros ante los argentinos y japoneses.

"El Comité Judicial independiente formado por Roddy Dunlop KC – Presidente (Escocia), Frank Hadden (Escocia) y Jamie Corsi (Gales) escuchó el caso, considerando todas las pruebas disponibles y las presentaciones del jugador y su representante. El jugador admitió que había cometido un acto de juego sucio merecedor de tarjeta roja", expresa el fallo.

Que luego, confirma: "Habiendo reconocido factores atenuantes, incluido su historial previo ejemplar, disculpa inmediata y remordimiento, y notado la ausencia de factores agravantes, el Comité redujo la pena de seis semanas en tres, que se cumplirá como lo siguiente dado el próximo calendario del jugador: Inglaterra vs Fiji (26 de agosto de 2023), Inglaterra vs Argentina (9 de septiembre de 2023) e Inglaterra vs Japón (17 de septiembre de 2023)".