La fuerte revelación de Tevez sobre el sueldo que cobrará en Independiente: “Debe ser…”

Carlos Tevez vivió un martes agitado. En horas del mediodía fue oficializado como nuevo director técnico de Independiente a través de las redes sociales y por la tarde, luego de haber dirigido su primera práctica, habló en conferencia de prensa ante los medios de comunicación presentes.

Pero todo no terminó allí. El Apache siguió dando notas y hablando de lo que será su segunda experiencia como DT, luego de haber debutado en su nueva faceta en el banco de Rosario Central. El oriundo de Fuerte Apache atendió el llamado de Radio La Red y dejó una fuerte revelación sobre su vínculo con el club.

Tevez firmó por un año con Independiente.

“No me interesa la plata. Ni se que firmé. Debe ser algo simbólico. La plata la hice jugando al fútbol e Independiente por como está yo no podía pedir plata. Pedir mucha plata es no entender la situación del club”.