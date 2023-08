El sincericidio de Tevez sobre Independiente antes de asumir como DT: “Por mi fuerte identificación con Boca me…”

La semana de Independiente comenzó con las renuncias de Ricardo Zielinski y Pablo Cavallero. A esos dos portazos se le sumó el anuncio bomba de que Carlos Tevez será quien tomará el fierro caliente de intentar salvar al Rojo del descenso. Algunos meses atrás, el Apache fue vinculado con una posible llegada a Avellaneda y él había sido muy sincero en la percepción que podría tener el hincha por su idolatría en Boca.

Así como su rivalidad con Racing se recrudeció en el último tiempo, el clásico entre Boca e Independiente es muy fuerte por la disputa en el plano internacional y choques memorables en décadas pasadas. Por esta razón, el exdelantero había reconocido que era difícil imaginarse con el buzo de técnico del Rojo: "Me hubiese costado entrarle al hincha de Independiente por mi fuerte identificación con Boca. Me pasó lo mismo en Central, donde todos los hinchas me miraban de reojo por lo que represento para otro equipo", expresó.

Más allá de algún impasse por su salida a China, el cariño del hincha xeneize por Tevez es para toda la vida. En diálogo con TyC Sports el 11 de mayo, el flamante entrenador del Rojo reveló que Independiente se había contactado con él para reemplazar a Leandro Stillitano: "Lo de Independiente fue cierto, siempre que se hable de clubes es importante, pero creo que también es importante el proyecto que traen. Si no tenés un horizonte es muy difícil mantenerse en este fútbol que es 'deportivo ganar', entonces si no tenés hacia donde ir pueden venir varios clubes, pero va a ser muy difícil trabajar", señaló.

En su carrera como futbolista, Tevez no pudo vencer ni convertirle a Independiente: 0 goles en 5 partidos.

"Si no tenés claro desde una cabeza, un presidente serio... me parece que es difícil", remarcó Tevez. Tres meses después, el exentrenador de Rosario Central toma las riendas de un club que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia, tanto deportivo como institucional.

Más allá de su vínculo con Boca, Tevez también tiene ciertos lazos con el plantel actual del Rojo. En su época de futbolista, el Apache compartió vestuario con Iván Marcone (en Boca), capitán del equipo, y Mauricio Isla (en Juventus), el chileno que llegó como refuerzo en este mercado de pases. Además, distintas fuentes aseguran que el flamante DT quiere llevarse más caras conocidas a Avellaneda, un nuevo lugar en donde el "jugador del pueblo" buscará dejar un buen recuerdo.