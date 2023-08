La decisión de Prigioni tras quedarse afuera de los Juegos Olímpicos con Argentina: "Si la Confederación..."

Otro mazazo para la Selección argentina de básquet. Una vez más como local, el Alma no pudo vencer a Bahamas en Santiago del Estero y se quedó afuera de los Juegos Olímpicos de París 2024. Al contrario de aquella fatídica noche ante República Dominicana, el conjunto albiceleste tuvo un buen partido en la final del Preclasificatorio de las Américas, pero el peso de los NBA caribeños pudo más y decidió la suerte del equipo de Pablo Prigioni.

El ciclo del cordobés comenzó con el título en la Americup 2022, pero las lesiones, ausencias y malos niveles torcieron el destino de Argentina. En seis meses, el vigente subcampeón del mundo se quedó sin Mundial y Juegos Olímpicos, por lo que el entrenador habló de su continuidad al frente del equipo: "Me gustaría seguir, pero falta mucho tiempo. Todas las veces que yo pueda, si la Confederación está de acuerdo yo voy a intentar estar, pero no lo puedo garantizar ahora mismo", expresó.

Desde que asumió en septiembre del año pasado, Prigioni compaginó su función como coach de la Selección argentina y asistente de los Minnesota Timberwolves de la NBA. Por eso, el exjugador de 46 años no quiso ser tajante sobre su futuro en la albiceleste: "Yo tengo temporada en la NBA, mi equipo actual me deja con paginar los dos trabajos, pero no sé si dentro de un año o dos voy a seguir en el mismo equipo, no sé si el equipo siguiente me dejará o no me dejará", advirtió.

Pese a la dolorosa derrota y eliminación olímpica, el entrenador resaltó algunos aspectos positivos de este nuevo proceso: "Estoy contento porque creo que esta preparación sienta un poco una manera de trabajar, creo que el equipo trabajó a un nivel muy alto, el equipo modernizó un poco su ofensiva hasta el día de hoy está creo que con un rating ofensivo es tremendo creo que tuvimos algunas lagunas defensivas que es punto que el equipo tiene que mejorar", concluyó.

41 años pasaron del Mundial de Colombia 1982. En París se cumplirán 24 años de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. La Selección argentina atraviesa un presente y futuro a corto plazo al que es difícil acostumbrarse: alejada de los principales focos y certámenes del básquet mundial.