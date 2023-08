La advertencia sobre Messi del ex Boca que la rompe en Cincinnati, próximo rival de Inter Miami: "Estar preparado para..."

Apenas cuatro días después de su consagración en la Leagues Cup, el Inter Miami de Lionel Messi jugará una semifinal ante el FC Cincinnati. Con un pase a la final de la US Open Cup en juego, el líder de la Conferencia Este de la MLS se apoyará en su gran figura Luciano Acosta para vencer al equipo del momento en Estados Unidos.

El ex Boca es una de las estrellas del soccer hace bastantes años. Tras una gran primera etapa en el DC United, el enganche la está rompiendo en el equipo de Ohio, donde fue elegido como All Star en las últimas dos campañas. El argentino de 29 años acumula 13 goles y 12 asistencias en 25 partidos de la MLS, competencia en la que Cincinnati lidera su zona con 51 puntos.

Luciano Acosta en el último partido de Cincinnati: fue derrota 0-3 ante Columbus Crew, el clásico rival.

No obstante, Acosta tiene claro que Messi es Messi y que la última posición que ocupa Inter Miami en la Conferencia Este no importa de nada tras la llegada del crack. Por eso, el capitán advirtió a sus compañeros sobre lo que conlleva jugar contra el mejor del mundo: "Jugar contra él va a ser muy difícil. Juega a otro nivel... solo tienes que estar preparado para los grandes momentos. Tienes que prepararte como equipo, no solo para jugar como uno", señaló.

Además, Lucho, que jugó 28 partidos con la camiseta de Boca, agregó que Cincinnati sabe lo que se está jugando en esta US Open Cup: "Para nosotros, la mentalidad es que nunca es un partido más. Intentamos jugar cada partido como si fuera una final. No es un partido más, es una semifinal y es contra Leo", insistió.

Cincinnati va por la heroica ante el Inter Miami de las estrellas.

Por último, Acosta advirtió: "Más allá de eso, jugaremos contra Inter Miami, que tienen un gran estado de forma en estos momentos", concluyó. Este miércoles desde las 20 horas y por TyC Sports, Cincinnati intentará cortar con el envión del fenómeno Messi y clasificar a la final de la copa de Estados Unidos.