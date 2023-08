El fuerte reto de Capria a Almendra por sus bombas contra Benedetto: "No sirve de nada, estamos en un..."

Boca y Racing es uno de los clásicos tradicionales del fútbol argentino, pero su rivalidad se recrudeció con varios cruces directos en torneos importantes y definiciones de campeonato local. Por eso, el duelo de cuartos de final de Copa Libertadores que comenzará este miércoles es muy especial y tiene ingredientes particulares, como un nuevo regreso de Fernando Gago a la Bombonera o la disputa entre Agustín Almendra y Darío Benedetto. De hecho, el flamante refuerzo académico caldeó la previa con declaraciones que Rubén Capria repudió.

Sí, el mánager de Racing habló en TyC Sports y señaló al joven volante por sus picantes declaraciones sobre el reencuentro con el 9 del Xeneize: "Yo creo que eso no sirve para nada. Hablamos con Agustín por lo que pasó el otro día. Estamos en un momento social en el que nosotros, los que estamos de este lado, tenemos que tratar de evitar", aseguró.

Luego, el Mago Capria, quien aseguró ser "muy optimista" de cara a la serie con Boca, agregó: "No le pongo un tinte bélico al partido. Es un clásico extraordinario, tuve la posibilidad de jugarlo y es hermoso. Hay que desterrar lo de vida o muerte. A mí me gusta disfrutar del juego. Por consiguiente, entre todos tenemos que intentar no alimentar ese morbo".

"BENEDETTO TENDRÍA QUE PREOCUPARSE POR SUS PROBLEMAS PERSONALES, YO NI LO SALUDARÍA... UN BUCHÓN. ¿PARA QUÉ VOY A HABLAR CON UN MUCHACHO ASÍ?"



?uD83CuDFFB Almendra vs. Pipa Benedetto pic.twitter.com/T6NBbO3Zrt — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2023

"No está bueno que se hable de eso. Sólo hay que pensar en hacer un buen partido ante Boca", sentenció después. El pasado viernes, Almendra había disparado contra Benedetto por primera vez de forma pública: "Benedetto tendría que preocuparse por sus problemas personales, yo ni lo saludaría. Él mismo dijo que es un buchón, ¿para qué voy a hablar con un muchacho así?", expresó con bronca.

La tensión entre el ahora jugador de Racing y el delantero de Boca nace en marzo de 2022. Tras una pelea con Sebastián Battaglia, Almendra fue apartado del plantel xeneize y el Pipa lo destrozó frente a los micrófonos. A raíz del nuevo cruce copero, Benedetto había dicho que no tendría problema en saludar a su excompañero: "Si lo veo, no le doy un abrazo, pero lo saludo. Nos cruzamos cuando estaba entrenando todavía en Boca. No hay ningún rencor ni hay ningún problema. El sabe lo qué pasó y no hace falta aclarar nada", sentenció en ESPN.