Mundial Femenino: el desubicado beso en la boca del presidente de la Federación Española a una jugadora

Una curiosa situación se dio durante la premiación tras la final del Mundial Femenino que ganó España. Mientras las jugadoras subían para recibir las medallas, Luis Manuel Rubiales las fue recibiendo y felicitando con abrazos, pero cuando llegó Jenni Hermoso, el presidente de la Federación Española tuvo una inesperada reacción que se volvió viral.

Tras estar abrazados durante algunos segundos, Rubiales le sostuvo la cabeza a la jugada del Pachuca de México y la besó. Se soltaron, la futbolista siguió su camino y todo quedó ahí. Sin embargo, una vez que las imágenes comenzaron a circular por las redes sociales, la reacción de los fanáticos fue inmediata y calificaron al gesto como algo desubicado.

Minutos después, en un vivo de Instagram, Hermoso confesó que no pudo hacer nada ante el beso de Rubiales a la vez que confesaba que no le había hecho demasiada gracia: "¿Pero qué hago yo? No me ha gustado, ¡eh!". "Es la mejor sensación que he vivido en el fútbol", reconoció la '10', dijo después de la consagración.