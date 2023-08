Luciano Sánchez fue dado de alta tras su escalofriante lesión: "Pasé la noche tranquilo"

Cuando el reloj marcaba diez minutos de la segunda etapa en el duelo entre Argentinos Juniors y Fluminense, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Luciano Sánchez debió ser reemplazado tras sufrir un pisotón, sin intención, de Marcelo.

Inmediatamente el mendocino, nacido en las inferiores de Independiente Rivadavia, fue trasladado al hospital. El parte médico publicado por la institución de La Paternal fue contundente: luxación en su rodilla izquierda. Dentro de las próximas tres semanas, se le programará la cirugía correspondiente.

Pasado el mediodía de este martes, Cheche Sánchez recibió el alta y se trasladó hacia su hogar. Antes de emigrar del lugar, se tomó el tiempo para hablar con los medios de comunicación presentes. "Fue un mal momento al principio, fue bastante dolor. Por suerte me pudieron corregir la rodilla en el momento".

"Eso me alivió mucho. La noche la pasé tranquilo, inmovilizado y sin dolor. Ahora vamos a casa a esperar que se deshinche y después tenemos que hacer un par de estudios más y ahí determinar cuando la operamos", añadió el número 3 del Bicho de La Paternal.

Sobre las innumerables muestras de apoyo que recibió en las últimas horas, Sánchez contó: "Tengo un montón de mensajes. Marcelo me escribió por Instagram. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada. Quiero agradecer a toda la gente que me ha escrito. Ocupé la batería que tenía para hablar con la familia. Ya le voy a poder contestar al resto de la gente".

Por último, reveló detalles de su diálogo con Marcelo: "Me mandó un mensaje pidiendo disculpas. Se sentía mal y me enteré que me estaba buscando en el vestuario. Son gestos que demuestran lo que es como persona. Yo lo admiro como jugador y ahora también como persona. Se lo hice saber, no tengo nada que reprocharle a él, se lo dije".