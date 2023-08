El sentido mensaje y la decisión de Bernardi tras no pasar la revisión médica en Vélez por un problema cardíaco

El volante Christian Bernardi recibió una dura noticia mientras se realizaba la revisión médica para sumarse a Vélez Sarsfield. Los estudios le detectaron al futbolista una arritmia cardíaca mientras llevaba adelante un trabajo en bicicleta como parte de los exámenes.

El exjugador de Colón de Santa Fe, en enero de este año pasó por la misma situación cuando fue transferido de Colón a Fortaleza de Brasil. Los médicos del equipo brasileño le detectaron la arritmia por lo que su pase se cayó. Además, le recomendaron abandonar durante unos cuatro meses entrenamientos y la práctica de fútbol.

Bernardi terminó negociando su pase a Vélez y tras la negativa del club de Liniers por contratarlo, el futbolista emitió un comunicado con una fuerte decisión sobre su futuro. "Hola a todos. Pido disculpas por la demora en la comunicación; no es fácil y preferí tener más certezas antes de informar mi situación. Quería contarles que luego de realizar un tratamiento en estos meses; los cuales no fueron fáciles y en el que junto con los médicos creímos que el problema había quedado atrás y que estábamos muy cerca de volver; y ya con el alta médica de buscar un club para hacer una de las cosas que más amo; otra vez han surgido algunos inconvenientes que me llevan a evaluar mi futuro".

La historia de Christian Bernardi.

Luego, Bernardi contó los pasos a seguir para no abandonar el fútbol: "Luego de charlar con mi familia y los especialistas hemos tomado la decisión de realizarme una intervención quirúrgica, para intentar controlar las arritmias; recién luego de la citada intervención; junto con los médicos y mi familia podré tomar la mejor decisión en cuanto a mi futuro".

En el final, el ex Colón aprovechó para dar las gracias por los saludos: "Agradecerles a todos por los mensajes de apoyo, respeto y cariño para mí y mi familia! Muchas gracias y espero pronto tener buenas noticias".

Si bien el propio jugador de 33 años descartó la posibilidad de retirarse habrá que esperar que pase por el quirófano y lleve a cabo la recuperación para determinar si podrá volver a las canchas.