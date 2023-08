Así será la próxima Superliga de básquet de Mendoza

Transcurrida la primera parte del año con finales apasionantes y equipos que demostraron estar en un gran nivel, el básquet mendocino vuelve a poner primera tanto en la rama masculina como en la femenina. A pesar de que en las últimos días se generó una polémica con respecto a la baja de dos clubes de prestigio para la disciplina, el show debe continuar y ya se empiezan a ultimar detalles de cara a lo que será la nueva Superliga.

Las novedades más impactantes se dieron en los varones, la cual comenzará el domingo 11 de agosto y no contará con la presencia de Andes Talleres y Banco Mendoza, quienes decidieron bajarse de la competencia debido a la falta de garantías para poder sostener a sus respectivos planteles. De hecho, el elenco Azulgrana envió un comunicado a través de sus redes sociales en donde afirmó: "Debido a la desprotección que los clubes formadores tenemos respecto al nuevo sistema de pases de la CABB y al no tener recursos económicos necesarios, no estamos en condiciones de poder afrontar el torneo de Superliga Masculina de Básquet de la FBPM y no participaremos de dicho campeonato". El club de Chacras de Coria siguió el mismo camino, lo que significó un fuerte cimbronazo de cara al inicio del certamen.

Rivadavia sale a defender el título.

En lo que respecta a la modalidad del campeonato, habrá una primera fase clasificatoria con once equipos, en donde se enfrentaran todos contra todos a una rueda. Luego llegará la tradicional instancia de playoffs y definiciones. Allí Jugarán Rivadavia, Atenas, San José, Anzorena, Regatas, San Martín, Macabi, Junín, San Carlos, Godoy Cruz y Leonardo Murialdo. Cabe destacar que el último campeón fue Rivadavia, quien superó al Apache en una serie apasionante.

En cuanto a la Superliga Femenina, el primer capítulo está programado para el miércoles 16 de agosto y tendrá una modalidad similar a la masculina. Los elencos que intentarán llegar a lo más alto del básquet provincial serán: San José, Atenas, Banco Mendoza, Andes Talleres, Junín, Maipú, Obras, Juventud Mendocina, General San Martín, Lavalle, Luján, Malargüe, San Martín y Rivadavia. El último ganador fue San José, que viene arrasando en el ámbito local y no dejó dudas en la serie ante Atenas.

Por último, las divisiones inferiores comenzarán este fin de semana, la categoría Master pondrá primera el lunes 14 y el torneo de ascenso iniciará el martes 15 de agosto. El objetivo de la federación será "sumar muchos minutos de competencia para fortalecer y potenciar el nivel de los clubes, y realizar torneos atractivos para atraer cada vez más público a los escenarios".