Revelan detalles del feroz cruce entre Mbappé y Al-Khelaifi en París: "Vas a ser el único presidente que..."

Este sábado volverá a jugar el PSG, que tendrá nuevamente a Kylian Mbappé disponible luego de los constantes cruces de declaraciones con los directivos del club por la negativa de renovar su contrato. Pero para que esto ocurra, hubo un par de encuentros donde se dijeron varias cosas en la cara y el diario L'Equipe reveló detalles del encuentro con Nasser Al-Khelaifi.

Según el reconocido medio, el presidente del club le habría dicho "¡Vas a ver, no vas a volver a jugar!", y Mbappé no se quedó callado. Siguiendo con la información que publica el sitio, el delantero le respondió sin filtro: "¿Voy a ver? ¿Voy a ver qué? Vas a ser el único presidente que no me hace jugar".

Limaron asperezas y Kiki vuelve a jugar.

Ese primer encuentro fue tan duro, que debieron realizar uno más para poder disculparse y así llegar a un acuerdo para que Mbappé pueda sumarse al equipo de Luis Enrique. Fue tanta la cordialidad que hubo en la segunda reunión que el jugador ahora no descarta renovar su vínculo para que todo termine en pazo y puedan conseguir los objetivos planteados.

Sostienen que el jugador quiere evitar que su imagen pública se degrade, en caso de que irse gratis del PSG en junio, supuestamente al Real Madrid, y aclara que el delantero no tiene cerrado ningún acuerdo con los merengues, el argumento de los parisinos para apartarlo durante semanas.

Mbappé, convocado para el choque liguero ante el Toulouse, disputó su último encuentro oficial hace dos meses, cuando jugó con la selección gala contra el Gibraltar. No se ha puesto la camiseta del PSG para un partido oficial desde la última jornada de la liga el 3 de junio frente al Clermont Ferrand