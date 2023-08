El enojo de Mourinho por una "regla pasada de moda" de la Serie A: "Es inútil..."

Este sábado, luego de algunas semanas de descanso, la Serie A puso primera en su nueva temporada. En la previa del debut de su equipo, quien alzó la voz ante los micrófonos fue José Mourinho. El portugués, director técnico de la Roma, no dudó en criticar al ente madre del fútbol italiano, a quien señaló por poseer reglas pasadas de moda.

Paulo Dybala, uno de los pilares en el esquema del DT, no podrá decir presente en el primer juego del certamen local debido a que arrastra una acumulación de amarillas desde el torneo anterior. El caso es idéntico al de Lorenzo Pellegrini, quien tampoco estará a disposición del luso.

Dybala no podrá estar en el debut de la Roma en la Serie A.

En este contexto, fiel a su estilo, Mourinho enfrentó los micrófonos y ocultó su fastidio por la situación: "Ante el Salernitana será un partido difícil. Echaremos de menos a Pellegrini y Dybala, pero es inútil repetirlo. El mundo del fútbol a veces me sorprende porque va con muchos años de retraso".

"Empezar una competición donde el objetivo es llegar lo más alto posible teniendo jugadores sancionados por acumulación de tarjetas de la temporada pasada me parece anticuado. Hay muchos jugadores que se van a perder el primer partido y me parece pasado de moda, pero es así", añadió el DT de la Roma.

Por último, Mourinho se refirió a la importancia de haber sumado a sus filas a un campeón del mundo como lo es Leandro Paredes: "Estoy feliz con Paredes, muy feliz. Es un jugador que me gusta desde hace mucho tiempo y la temporada pasada no fue positiva a pesar de que se proclamó campeón del mundo. Sin embargo, no tuvo una gran temporada en la Juve. No ha hecho trabajo en equipo ni con balón, ni siquiera partidos de preparación, pero está en un estado positivo, sobre todo anímicamente. Saldrá desde el banco de suplente, pero mañana nos puede echar una mano aunque no sea por muchos minutos. Me gusta cómo juega en esa posición".