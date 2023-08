El simbólico gesto de Nacho Fernández con Lanzini en su vuelta a River

Este fin de semana, River volverá a las canchas tras la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre. En el debut por la Copa de la Liga, el Millonario tendrá una durísima visita a Argentinos Juniors el domingo por la noche y podrá contar con todos sus refuerzos, entre los que destaca Manuel Lanzini. Precisamente, el jugador que regresa al club tras nueve años recibió un lindo gesto de Nacho Fernández.

Lanzini volverá a utilizar la 10 de River.

Desde la confirmación de su vuelta desde Inglaterra, los hinchas se preguntaban cuál iba a ser el dorsal del exjugador de la Selección argentina. Claro, Lanzini utilizó solo dos camisetas en su primera etapa, el 20 y el 10, y ambos números están ocupados por pesos pesados como el volante y Milton Casco.

No obstante, el ex Gimnasia y Esgrima de La Plata tomó la decisión de cederle la emblemática camiseta al ex West Ham. De esta manera, Lanzini volverá a usar el número con el que alzó el Torneo Final 2014 y le marcó por duplicado a Boca en la Bombonera.

Lanzini también utilizó el 10 en el West Ham.

A su vez, Nacho Fernández también regresará a un dorsal que lo hizo muy feliz, tanto a él como a los hinchas de River. El enganche de 33 años lucirá el 26 con el que ganó siete títulos, entre los que obviamente destaca la Copa Libertadores 2018 obtenida ante el rival de toda la vida.

Nacho usó la 10 de River en dos ciclos, pero le fue mejor con la 26.

"Estoy muy ilusionado, tengo muchas ganas de ya empezar. Estoy muy contento de estar acá y de volver a vestir estos colores. Vengo a un River totalmente diferente al que me fui y con la ilusión de todos los hinchas", aseguró Lanzini en sus primeras palabras de su regreso al Millonario. En su primera etapa, el jugador de 30 años anotó 13 goles y aportó 17 asistencias en 91 partidos.