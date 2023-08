Messi reveló qué es lo que más le cuesta de vivir en Miami: "No me termino de adaptar a..."

A un mes y medio de su presentación oficial como nuevo futbolista del Inter Miami, Lionel Messi está a un paso de jugar una nueva final en su carrera. El próximo sábado, ante Nashville SC, la franquicia estadounidense luchará para levantar el trofeo de la Leagues Cup.

En la previa del encuentro, el GOAT habló en conferencia de prensa y no dejó tema sin tocar. Entre ellos, se refirió a su adaptación al nuevo clima: “Venía de un mes de vacaciones más o menos y al principio me costó el día a día, hace mucho calor en esta época y hay mucha humedad y a veces se nota".

"La verdad que me fui adaptando y me siento muy cómodo también aunque uno nunca se termina de adaptar a este clima porque hablo con compañeros que estuvieron toda su vida acá y todavía lo sufren. Pero no tengo ningún problema y tampoco con las cancha sintéticas. Hice todas mis inferiores en césped sintético, es verdad que pasó mucho tiempo, pero no tengo problemas en adaptarme otra vez”, añadió Messi.

En cuanto a su nueva ciudad, expresó: “Todavía nos estamos terminando de acomodar, recién hace un mes y medio que estamos en Miami. Todavía no tenemos la casa donde nos vamos a quedar definitivamente, aunque estamos muy bien donde estamos. Pero fue muy fácil adaptarme porque estábamos convencidos de venir a este lugar y la gente lo hizo todo muy fácil, tanto el club como la afición y la gente que me encuentro en la calle. La ciudad es espectacular y hace que pueda vivir el día a día tranquilo”.

Para finalizar, Messi sentenció: “Los nenes dentro de poco empiezan el cole también y eso hace que te termines de acomodar también así que si bien nos falta un poco todavía, todo fue mucho más fácil de lo que pensábamos porque el cambio de Barcelona a París fue complicado y esto fue totalmente diferente”.