Messi contó cómo se adapta con su familia a la vida en Miami: "Te soy sincero, nos estamos..."

Lionel Messi habló de todo en la conferencia de prensa que brindó este jueves por la tarde en Florida. El rosarino, máxima figura del Inter Miami que está a días de jugar la primera final de su historia, logró adaptarse de gran manera a su nuevo hogar y su felicidad la traslada al campo de juego.

A la hora de hablar sobre su adaptación luego de emigrar a Estados Unidos, el capitán de la Selección argentina expresó: "Te soy sincero, nos estamos terminando de acomodar porque hace muy poco tiempo que estamos en Miami, hace un mes y medio. Todavía no tenemos la casa donde vamos a vivir".

"Estamos bien donde estamos, pero no tenemos donde nos vamos a quedar definitivamente en todo este período. Fue muy fácil porque, como dije, mi llegada fue a un lugar donde estábamos convencidos. La gente nos hizo todo muy fácil. Tanto el club como afición", añadió Messi.

Además, sobre el mismo tema, el 10 del Inter Miami agregó: "La ciudad es espectacular y hace que puedas vivir el día a día tranquilo. Los nenes empiezan el cole y eso hace que te termines de acomodar definitivamente, eso hace que te termines de acostumbrar. Fue mucho más fácil de lo que pensábamos porque habíamos tenido la experiencia de cambiar de Barcelona a París. Esto fue totalmente diferente".

Para finalizar, el GOAT se refirió a la ciudad que eligió para vivir: “Yo ya sabía de lo que se trataba esta ciudad y ya me gustaba. El hecho de estar viviendo acá y pasar todo el tiempo de mi vida en este lugar hizo que me acerque más a la ciudad y conozca mucho más. Si bien es cierto de que tampoco tuvimos la oportunidad de salir y conocer, lo he hecho en mi momento y estoy feliz, disfrutando de esta nueva etapa y de vivir en este país que es algo que siempre me pasó por la cabeza”.