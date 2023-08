Godín reveló el desopilante mensaje de Luis Suárez cuando Vélez eliminó a River: “Me dijo ‘bueno, no…’”

Este jueves por la tarde salió a la luz una nueva edición del Líbero Versus, histórica sección de Líbero, programa de TyC Sports. En esta ocasión el invitado de Matías Pelliccioni fue, nada más y nada menos que Diego Godín. El histórico defensor de la Selección de Uruguay habló de todo en una entrevista que duró poco más de 25 minutos.

En su museo personal, ubicado en Montevideo, el ahora ex futbolista enfrentó los micrófonos y no dejó tema sin tocar. Entre ellos, como no podía ser de otra manera, recordó cuando jugando para Vélez eliminó a River en los octavos de final de la Copa Libertadores 2022.

En aquella ocasión si el Millonario lograba acceder de fase, en los cuartos de final iba a poder sumar a Luis Suárez como refuerzo. Sobre esto, Godín soltó: "No sabía, pero me imaginaba". Posteriormente, entre risas, añadió: "Después me dijo 'Bueno, no voy nada para Argentina'. Al final terminó saliendo bien. Vino para Nacional y mirá todo lo que generó".

Sobre lo que significa la figura del Pistolero, expresó: “Luis va a estar gordo, rengo o en una pierna, pero va a seguir haciendo goles. Después claro, podrá correr más o menos. Más rápido o más lento, pero va a hacer goles. Hay gente que hace goles y Luis hace goles. Va a jugar un picado y va a querer ganar. Es su personalidad, su forma de ser y su don".

Por último se refirió a la llegada de Luis Suárez al Inter Miami de Lionel Messi, la cual se dará una vez que el delantero finalice su vínculo con Gremio: "Sí, se van a divertir y seguro se van a juntar. Son amigos y ellos quieren estar juntos. Van a hacer lo imposible para estar juntos”.