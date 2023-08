El doloroso anuncio de Juan Martín del Potro a días del US Open: “Mi cuerpo…”

Su último partido fue en 2022 tras una larga inactividad, pero todos los argentinos tenían la ilusión de volver a ver a Juan Martín del Potro con raqueta en mano. Más allá del deseo de los fanáticos, fue el propio tandilense quien alimentó esta posibilidad al prometer que si Argentina ganaba el Mundial de Qatar, él realizaría todo lo posible por volver a a las canchas en el US Open 2023.

No obstante, esto no podrá ser. Pese a sus ganas y esfuerzo, la Torre de Tandil comunicó la noticia que nadie quería escuchar o, en este caso, leer: "Hola a todos. Como ya saben, mi deseo de volver a una cancha tan especial como lo es la del US Open me tenía muy ilusionado", comienza el escueto texto.

En sus redes sociales, Del Potro confirmó que el dolor de su rodilla derecha no le permite competir al nivel que le gustaría y se bajó del Grand Slam de Nueva York: "Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para sentirme cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único", agregó.

En los últimos años, el argentino, campeón del US Open 2009, había hecho las veces de comentarista para ESPN en el último major del año. No obstante, la ilusión de poder volver a jugar en su torneo favorito estaba latente: "También saben que el dolor que siento no me deja enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar mi calidad de vida", avisó.

"Les agradezco la compañía, la comprensión y los mensajes de aliento que me dejan. Les mando un abrazo muy grande y espero verlos pronto", concluyó. Dolorosa noticia para el US Open, que comenzará el próximo 28 de agosto.