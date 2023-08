Mancini explotó contra la Federación tras su salida de la Selección de Italia: "Durante meses..."

Este domingo estalló la bomba en la Selección de Italia. Roberto Mancini hizo oficial su renuncia al cargo de entrenador y este martes explicó los motivos, con fuertes dardos para la Federación Italiana y su presidente Gabriele Gravina.

"Cuando llegué, renuncié a oportunidades más rentables, tomé una decisión y fue el trabajo más importante de mi vida. Gané una Eurocopa, no será mucho, pero la ganamos. Si Gravina hubiera querido, me habría detenido. No lo hizo", señaló el exentrenador de Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City y Galatasaray.

"Solo necesitaba una señal, no me la dio. La verdad es que él no quería que me quedara, y ha sido así durante meses", añadió Mancini contra Gravina. Además, expresó que se siente muy "dolido" por la situación.

Mancini obtuvo la Eurocopa con la Selección de Italia, pero no logró clasificar al Mundial de Qatar. Foto: Noticias Argentinas.

Mancini ahora es el principal candidato a dirigir la Selección de Arabia Saudita, con un contrato millonario. "No me escondí. Hablé con el presidente Gravina e intenté explicarle mis razones. Durante estos meses tenía que darme tranquilidad, él no lo hizo y renuncié" agregó. .

"¿Tenía que haberlo hecho antes? Puede ser. Pero yo dejé la selección a 25 días del próximo partido, no a tres. Y creo que siempre he sido correcto, todos estos años", señaló sobre el momento en el que llegó la renuncia.

Finalmente, sobre los motivos por lo que la relación se puso tirante, el DT contó que el presidente de la Federación intentó cambiarle integrantes del cuerpo técnico. "¿Alguna vez has visto a un presidente federal cambiar el personal de un seleccionador? Gravina lleva un año queriendo revolucionarlo. Le hice entender que no podía, que a lo sumo podía poner un par de figuras extra, pero que no podía privarme de dos personas de un grupo de trabajo que funcionaba y ganó el Europeo. En todo caso, yo podría haber sustituido a un miembro del personal", explicó.

Mientras Mancini ahora trabaja en la llegada a Arabia Saudita, la Federación italiana ya designó sucesor, a la espera de una confirmación oficial. Se trata de Luciano Spalletti, el entrenador campeón con Napoli.