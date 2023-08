El "tajante" pedido de Chiquito Romero al Colo Barco en Boca ante el interés del Brighton: "Primero que me..."

Este martes, el mundo Boca se vio sacudido por la novedad que llegó desde Europa: el Brighton and Hove Albion envió una oferta formal por Valentín Barco, quien recién ahora se consolidó como titular del equipo de Jorge Almirón. Todo en el marco del gran desafío por delante: la Copa Conmebol Libertadores 2023.

Lógicamente, se trata de una noticia impactante para la institución en la previa a la serie de cuartos de final ante Racing. Para ese partido, Boca espera contar con su talentoso lateral reconvertido en volante, que ante Nacional cerró la clasificación al ejecutar de manera fantástica el último penal de la tanda.

Otro de gran tarea en aquella definición fue el arquero Sergio Romero, que atajó dos penales. Y en una entrevista con ESPN se refirió, entre otras cosas, a la posibilidad de que Barco se marche a la liga inglesa.

Consultado sobre qué opina de la posible salida de Barco a la Premier League, donde Chiquito jugó durante 6 años en Manchester United, el arquero respondió con un particular pedido al chico de 19 años. "Primero que me ayude a ganar la séptima, y después que haga lo que quiera”, manifestó entre risas.

Luego Romero quiso dejar una definición sobre el desafío que enfrentaría su compañero en caso de emigrar a Inglaterra. "Trataría de ayudarlo a que si tiene un destino como la Premier League, se prepare. No es un fútbol fácil, es muy físico, no te respetan. No les importa nada si tu pierna vale uno o diez millones, les importa cero, quieren competir, que su gente cuando termina un partido te aplauda. Entonces, te pasan por arriba literalmente”, añadió en diálogo con F90.

Por último, aseguró: "Si el día de mañana le toca a él ir a la Premier, que para mí es la mejor liga del mundo, Dios quiera que vaya preparado porque ahí sí va a entender lo que es jugar a la pelota".

Por ahora el pase no fue confirmado y desde Boca harán lo necesario para retenerlo, al menos, hasta la finalización de la Copa.