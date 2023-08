El Inter Miami de Messi juega ante Philadelphia por un lugar en la final de la Leagues Cup: hora y TV

Lionel Messi intentará conducir al Inter Miami a la primera final de su historia cuando visite a Philadelphia Union, vigente subcampeón de la MLS, en una de las semifinales de la Leagues Cup. El partido se jugará desde las 20 (hora de Argentina) en el estadio Subaru Park, en Philadelphia, y será transmitido por la plataforma Apple TV.

La final de la tercera edición del mencionado certamen, el torneo que reúne a los equipos de la MLS y la Liga MX de México, se jugará el sábado próximo y la otra semifinal la disputarán también esta noche, pero a partir de las 22.30, Monterrey y Nashville en el estado de Tennessee.

Messi es el goleador del torneo con ocho tantos en cinco partidos jugados.

Si avanza a la final, Inter Miami también se asegurará uno de los tres cupos de clasificación a la Liga de Campeones de Concacaf 2024. A los 36 años y luego de ser campeón del mundo en Qatar, Messi revolucionó la Leagues Cup ya que en apenas cinco partidos convirtió ocho goles y quedó como el máximo artillero del torneo.

Philadelphia Union, que tiene a los argentinos Julián Carranza (ex Banfield) y Joaquín Torres (ex Newell's), superó a cuartos de final a Querétaro de México, y llegó a ésta instancia a paso firme aunque en dos de sus cruces tuve que sufrir hasta llegar a los penales (DC United y New York RB).

El estadio en el que se jugará el partido, el Subaru Park, tiene capacidad para 18.500 espectadores y las localidades están agotadas. La clasificación a la final podría ser el primer hito de Inter Miami que desde la llegada de Messi se ha mostrado como uno de los mejores equipos de Estados Unidos.

