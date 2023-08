El argentino que juega en Philadelphia reveló el plan para frenar a Messi: “Tenemos que tratar que…”

Este viernes por la tarde, más precisamente desde las 20 (hora de Argentina), Inter Miami irá por la primera final de su historia. De la mano de Lionel Messi, la franquicia estadounidense se medirá ante Philadelphia Union, en el Subaru Park, en el marco de una de las semifinales de la Leagues Cup.

El mejor jugador del mundo ha convertido ocho goles en sus primeras cinco presentaciones y lidera la ilusión de su equipo. En este contexto quien rompió el silencio fue Joaquín Torres, uno de los dos argentinos con los que cuenta el equipo de Pensilvania en su plantel.

Torres habló en la previa del duelo ante el Inter Miami de Lionel Messi.

El ex futbolista de Newell's, que también tuvo un paso por el fútbol de Grecia, habló sobre las formas en las que Philadelphia buscará frenar a Lionel Messi: “Tenemos que tratar que no reciba cómodo. Y si recibe, tenemos que tratar que no gire. Sabemos muy bien las virtudes que tiene”.

Más adelante, sobre su deseo de poder quedarse con un recuerdo del capitán de la Selección argentina, Torres sentenció: “Si alguien me quiere sacar su camiseta, le peleo a cualquiera de mis compañeros. Ya le dije a un compañero de Inter Miami que le hable para que me guarde una”.

En caso de lograr quedarse con el triunfo, Inter Miami deberá esperar para conocer a su rival en la lucha por el título. Desde las 22.30 (hora de Argentina) de este martes, Monterrey (México) y Nashville SC (Estados Unidos), definirán al ganador de la segunda semifinal de la Leagues Cup. La final se jugará el sábado 19 de agosto.