¡Bomba en Boca! Un club inglés ofertó por Barco y se lo quiere llevar ahora: la postura del jugador

Uno de los grandes aciertos de Jorge Almirón fue, sin dudas, la inclusión de Valentín Barco. El juvenil, surgido de las divisiones inferiores de Boca, se ha convertido en uno de los pilares de su equipo desde la llegada del nuevo DT. Como era de esperarse, los equipos del Viejo Continente ya posaron sus ojos en él.

Durante la mañana de este martes comenzó a circular la información de que Brighton, equipo donde hasta hace unos meses jugaba Alexis Mac Allister, estaba dispuesto a llevarse cuanto antes al futbolista que jugó el último Mundial Sub 20 con la camiseta de la Selección argentina.

Quien se refirió a esta situación fue Augusto César, encargado de seguir el día a día de Boca para la pantalla de ESPN: "Brighton no llega a la cláusula. La cláusula es de 10 millones. La oferta formal que tiene Boca es bastante menor. Es cierto que a Barco le seduce la Premier. A esta altura les puedo confirmar que en este mercado de pases si no es por la cláusula, Barco no se va de Boca. Él quiere jugar la Copa, se lo hizo saber a su familia y entorno. Su representante presiona para que acepte la propuesta. Es una propuesta muy interesante, pero no llega a la cláusula. El jugador ve con buenos ojos ir a la Premier, pero a fin de año".

Posteriormente, el mencionado periodista añadió: "La oferta que llegó a Boca es bastante menor de lo que se está diciendo. No convence, Boca por esa oferta no lo va a dejar ir. Con el dinero que ha recaudado Brighton en este mercado de pases, el dinero no es un problema para el equipo inglés".

Para finalizar, Augusto César sentenció: "Pesa la voluntad del jugador. El Consejo sabe que habría que proponerle a Barco una renovación con una cláusula distinta. En su momento el contrato fue renovado solo porque el chico quiso, sino se podrá haber ido libre"