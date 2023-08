La fuerte pregunta que molestó al Tata Martino tras la goleada del Inter Miami de Messi: “A ustedes les gusta…”

Luego de la victoria conseguida ayer por Inter Miami, que metió al equipo de Lionel Messi en las semifinales de la Leagues Cup, Gerardo Martino se sentó ante los medios y mantuvo un tenso cruce con un periodista que le hizo una incómoda pregunta.

Luego de las primeras consultas, el cronista expresó: "¿Cómo vivís con la sensación de que si no llegás a la final de los torneos y no los ganás, seguramente la culpa va a recaer sobre vos? Porque quizás lo van a tildar de fracaso si no ganás todo". Mientras escuchaba, el Tata comenzó a prepararse para responder y lo hizo con mucha altura.

uD83DuDD0AMARTINO SOBRE LA PALABRA "FRACASO"



uD83DuDC40El Tata tuvo un cruce con un periodista que lo consultó sobre la potencial sensación de no ganar nada con Inter Miami.



uD83DuDCFD? @MLS pic.twitter.com/tOEsRMDngN — Diario Olé (@DiarioOle) August 12, 2023

"Bueno, es una palabra que sobre todo a ustedes les gusta utilizar mucho. Genera cierto dramatismo y es bienvenida, no por parte del protagonismo. Es importante escucharla después de un 4 a 0. Nosotros nos haremos cargo de los que nos tenemos que hacer cargo. No conozco ningún entrenador que no tenga que asumir los riesgos y lo que le toque", comenzó Martino.

Luego, agregó: "Muchas veces considero que es excesivo el premio cuando las cosas vienen bien. También creo que a veces el castigo es excesivo. Sobre todo cuando el castigo o el premio no vienen precedidos de un análisis correcto. Si esto viene precedido de un análisis está bien, se puede debatir y se puede preguntar".

"Este torneo empezaron a jugarlo 47 equipos. Y Miami, que está en el último lugar de su zona, está en semifinales. Me parece que eso habla de un momento como para como mínimo tener expectativas de poder lograr algo importante. Ojalá podamos ganarlo. Supongo que los cuatro ganadores querrán hacer exactamente lo mismo. Asumiremos lo que nos toque", cerró.