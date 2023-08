El jugador de Boca que es pretendido por 5 clubes argentinos pero rechazó a todos: “Prefiere…”

Boca se movió muy bien en el mercado de pases y concretó traer refuerzos de jerarquía. Además vendió muy bien a jóvenes jugadores, entre ellos Alan Varela, y quizás por esa razón es que Esteban Rolón no quiere dejar el club y pelear por un lugar.

Al volante lo pretenden cinco clubes de la Liga Profesional: Banfield, Belgrano, Gimnasia (LP), Newell's y Central, aunque por el momento desea continuar en el club y descartó salir a esos clubes. Nicolás Bozza, periodista de La Red, lo confirmó en las redes sociales: “Desde el entorno del mediocampista aseguran que de momento el jugador descartó las tres chances y prefiere esperar”.

Esteban Rolón no quiere irse de Boca.

Rolón llegó a Boca en julio del 2021 y firmó un contrato con una extensión hasta diciembre del 2025. Si bien no ha tenido minutos debido al gran nivel mostrado por Varela, Jorge Almirón lo suele utilizar como variante. Ahora, con la llegada de Jorman Campuzzano, el ex Huracán deberá trabajar el doble si pretende meterse en el once.

Mientras los jugadores descansan, el DT les dio libre hasta el lunes, se dio a conocer el cronograma de cuartos de final de la Copa Libertadores. Boca y Racing jugarán el 23 y 30 de agosto, a las 21:30. El partido de ida, a disputarse el miércoles 23, tendrá a La Bombonera como escenario y la revancha, una semana después, será en el Cilindro de Avellaneda.

Racing definirá de local porque en igual cantidad de puntos en la fase de grupos (13) y diferencia de gol (+7), superó al xeneize por goles convertidos (13 contra 9).