El rugby no para: se viene el Torneo Regional entre equipos de Mendoza y San Juan

Los equipos mendocinos y sanjuaninos de rugby recibieron una grata noticia esta semana luego de que se confirmara la realización del Torneo Regional 2023 tras el cierre del Top 8 Cuyano. Este novedoso formato le permitirá a los clubes continuar con ritmo en lo que queda del año y seguir compitiendo ante combinados de alto nivel. Este certamen se disputará en simultáneo al Torneo del Interior "A" y "B".

Este campeonato contará con la participación de 16 equipos, los cuales estarán divididos en cuatro grupos de cuatro. Allí se enfrentarán los elencos de la zona "A" contra los de la zona "C", mientras que los del "B" chocarán ante los del "B", todos contra todos a una sola rueda. Habrá acumulación de puntos y los dos primeros de cada grupo accederán a los playoffs

Marista tendrá doble competencia.

La zona "A" quedó conformada de la siguiente forma: Marista, Los Tordos, Belgrano y Peumayén. La "B" estará integrada por Banco Mendoza, Banco Rugby Club, Universidad de San Juan y Rivadavia. En el grupo "C" aparecen Liceo, Huazihul, San Jorge y Universitario Rugby Club. Por último, el "D" se compone de Teqüe, San Juan Rugby, Mendoza Rugby y Tacurú.

La primera fecha se llevará a cabo el 19 de agosto y tendrá estos encuentros: Los Tordos vs Universitario, Belgrano vs San Jorge, Liceo vs Peumayén, Marista vs Huazihul, Banco Rugby vs Tacurú, Universidad de San Juan vs Mendoza Rugby, Teqüe vs Rivadavia y Banco Mendoza ante San Juan Rugby. La final de esta competencia está prevista para el fin de semana del 30 de septiembre.