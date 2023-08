El lamento de Beltrán al despedirse de River para firmar con Fiorentina: "Todavía estoy tratando de digerir la..."

Tras algunos idas y vueltas, y con la reciente eliminación de la Copa Libertadores, River finalmente aceptó la oferta de Fiorentina por Lucas Beltrán. El Vikingo, máximo artillero del ciclo de Martín Demichelis, armó rápidamente las valijas y este viernes por la mañana emprendió su viaje rumbo al Viejo Continente.

Antes de subirse al avión que lo llevará a su nuevo destino, el delantero se tomó un tiempo para hablar con los medios de comunicación que dijeron presente para despedirlo. Para comenzar, como no podía ser de otra manera, se refirió a la dolorosa derrota sufrida ante Internacional de Porto Alegre.

"Todavía estoy tratando de digerir la eliminación, que fue muy tempranera y algo que no esperábamos. Todavía estoy un poco golpeado, pero tengo esta oportunidad que quería aprovechar. Estoy contento por eso, pero como dije recién un poco golpeado por la eliminación", manifestó Beltrán.

En cuanto al semblante del plantel de River tras quedar sin vida en la Copa, expresó: "Para nosotros era muy importante pasar de fase, como lo marca la historia de la institución. Ahora los chicos lo harán de la mejor manera. Son excelentes personas y hay un gran cuerpo técnico. No van a tener dificultades para lo que viene".

Para finalizar, le envió un mensaje a los hinchas del Millonario: "Ayer pensaba cuando me tocó venir desde Córdoba. Son muchas cosas que uno dejó de lado. A los hinchas les agradezco el apoyo que tuvieron con nosotros de por vida. Estoy seguro que lo van a seguir haciendo con mis compañero. No me pude despedir bien de los chicos y de la gente. Me hubiera gustado que fuera en el Monumental. Fue todo muy rápido".