El deseo de Chicho Serna de sumar a Boca una figura el fútbol argentino: "Me gusta mucho..."

Boca hizo los deberes y, en una llave complicada, logró eliminar a Nacional de Uruguay a través de la definición por penales. Por primera vez en los últimos tres años el Xeneize logró meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores. Ahora, luego de su triunfo de este jueves por la noche, el próximo rival será Racing.

En este contexto, a la espera del clásico que será dentro de dos semanas, el elenco de la Ribera tiene la posibilidad de incluir nuevos refuerzos en la lista de buena fe. Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol de la institución, se refirió a la situación de Diego Valoyes.

En su diálogo con CNN Radio, el colombiano no ocultó su intención de seguir reforzando el plantel de Jorge Almirón: "Desde presidencia, vicepresidencia y Consejo de Fútbol, mientras el libro de pases este abierto vamos a seguir luchando, buscando los mejores jugadores para que lleguen a nuestra institución".

En cuanto a la situación puntual del atacante de Talleres de Córdoba, Serna reconoció que: "Valoyes me gusta mucho, me gusta mucho. No porque sea colombiano pero me gusta mucho. Se siente bien, cómodo y a gusto en el fútbol argentino y lo demuestra cada vez que juega, entonces eso es importante".