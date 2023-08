Golpe para la Selección argentina a un mes del arranque de las Eliminatorias

Emiliano Buendía, del Aston Villa de la Premier League inglesa y compañero del arquero campeón mundial con la Selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de una rodilla, según lo anunció hoy el club de Birmingham.

"Aston Villa confirma que Buendía ha sufrido una importante lesión en los ligamentos de la rodilla (no especifica cual). Sufrió el daño durante el entrenamiento de ayer y posteriormente se sometió a una exploración. Buendía estará bajo revisión antes de una nueva consulta con un especialista en rodilla", señaló el club.

El argentino, realizó toda la pretemporada del Villa mientras se prepara para la campaña de la Premier League 2023-24 y jugó el segundo temporada contra Valencia español el sábado pasado. Fue titular bajo las órdenes de Steven Gerrard y Unai Emery la temporada pasada jugando 38 cotejos en la Premier, 27 de ellos como titular, marcando cinco goles y sumando dos asistencias.

El posteo de Emiliano.

Luego de salir a la luz la noticia, el argentino usó su red social Instagram para dejar un sentido mensaje: "Si algo me enseñaron mis papás desde chiquito, es a no bajar los brazos nunca, y este mal momento que me toca vivir no va a ser una excepción. Desde ya positivo y mentalizado en una buena y pronta recuperación. Muchas gracias por todos los mensajes".

Aston Villa comenzará la Premier 2023/24 ante Newcastle United el sábado próximo y esta noticia genera un dolor de cabeza para Lionel Scaloni ya que Buendía suele estar en las listas que arma el DT, quien lo perderá para el inicio de las Eliminatorias.